Un seminarista de Paraná asistió a León XIV en la misa de Córdoba: “Fue un regalo de Dios”

El seminarista paranaense Francisco Escuri vivió una experiencia que calificó como inolvidable al asistir al papa León XIV durante la multitudinaria misa celebrada este martes en Córdoba. Fue el único representante de Paraná convocado para colaborar en la ceremonia y tuvo la oportunidad de saludar personalmente al Pontífice, quien le regaló un rosario. En diálogo con Nunca Es Tarde, el programa que se emite por Elonce, relató cómo se preparó el encuentro y qué significó para su vocación sacerdotal.

La invitación llegó desde la Arquidiócesis de Córdoba, que buscó incorporar a seminaristas y diáconos de distintas provincias para representar a la Iglesia argentina durante la visita papal. Escuri viajó el jueves junto a Elías, un seminarista de Santa Fe, y Matías, un diácono, para participar de los preparativos.

“Cuando llegó el papamóvil, estábamos atrás del escenario y era como una escena de película. No sabía si estaba ahí, si era real. La verdad que fue un regalo de Dios muy grande”, expresó el joven, todavía emocionado por la cercanía que tuvo con León XIV.

Cómo fue asistir al Papa durante la misa

Escuri explicó que integró un grupo de aproximadamente 20 seminaristas y diáconos, además de los ceremonieros encargados de la organización litúrgica. Los ensayos comenzaron el viernes y continuaron durante el fin de semana para coordinar los movimientos y las tareas de cada participante.

“Todo se ensaya. La verdad que fue dimensionar el trabajo que hay detrás de tanta gente, desde las alfombras, la pintura, las barandas y las flores hasta el sonido. Fue un trabajo inmenso”, destacó sobre los preparativos de la celebración.

Seminarista de Paraná asistió a León XIV (foto Reuters)

Durante la misa, el seminarista estuvo ubicado detrás del Pontífice y tuvo a su cargo la asistencia con el micrófono en distintos momentos de la liturgia. Desde el presbiterio también pudo observar la multitud que participó de la ceremonia.

“Ver al Papa y, de fondo, a toda la gente, impactaba mucho”, recordó. Para Escuri, la experiencia representó una oportunidad excepcional dentro de su formación religiosa.

El saludo personal y el rosario que recibió

Uno de los momentos más significativos ocurrió antes del comienzo de la misa, cuando los seminaristas fueron convocados para saludar personalmente a León XIV.

Escuri contó que los ceremonieros de Roma les indicaron que se prepararan con sus vestimentas litúrgicas y descendieran para encontrarse con el Pontífice. También les solicitaron que el saludo fuera breve para respetar los tiempos de la ceremonia.

“Nos habían pedido que no le dijéramos un discurso, sino que simplemente pudiéramos saludarlo y compartir ese ratito, porque ya tenía que comenzar la misa”, explicó.

“Nos dimos la mano y nos regaló un rosario. La verdad que eso tampoco lo esperábamos”, reveló a Nunca Es Tarde, el programa que se emite por Elonce.

Al describir la impresión que le dejó el encuentro, destacó la tranquilidad que percibió en León XIV. “Me transmite serenidad y una profundidad en su persona, en su ser humano”, manifestó.

Un seminarista de Paraná asistió a León XIV en la misa de Córdoba

El mensaje de León XIV que más lo conmovió

El seminarista también reflexionó sobre las palabras que el Papa pronunció durante la celebración en Córdoba, especialmente cuando recordó las figuras del Cura Brochero y Mamá Antula como ejemplos de compromiso religioso.

“El Papa venía a renovar el mensaje que la Iglesia ha mantenido durante estos 2.000 años, que es el mensaje de Jesús. Nos invita a dar la vida y a la santidad”, explicó.

Escuri destacó que ambos santos desarrollaron su misión sin esperar resultados inmediatos y consideró que ese ejemplo constituye una enseñanza para los creyentes.

“Quizás uno puede esperar ver un resultado, pero ellos obraron sin verlo y después tuvo una resonancia posterior. Es una invitación a seguir su ejemplo y poder dar esa luz y esa esperanza al mundo con nuestras obras”, sostuvo.

También valoró la cercanía del Pontífice con personas privadas de su libertad, enfermos y otros sectores que atraviesan situaciones difíciles. Según expresó, esos encuentros reflejaron la misión de la Iglesia de acompañar las distintas realidades humanas.

“Reafirmó mi vocación sacerdotal”

Consultado sobre cómo influyó esta experiencia en su decisión de convertirse en sacerdote, Escuri aseguró que el encuentro con León XIV reafirmó su vocación religiosa.

“La reafirma. Todo esto es un don inmerecido de Dios que me ha regalado. Poder estar ahí, al lado de Pedro, y compartir con los sacerdotes toda la organización de la misa es algo que te llena el corazón y te hace feliz”, afirmó.

El joven explicó que todavía le queda parte de su formación antes de acceder al diaconado y posteriormente al sacerdocio. Consideró que lo vivido en Córdoba fortaleció su compromiso de servicio hacia los demás.

“Poder hacer mucho bien a los demás a través de lo que uno es, eso también me edifica”, expresó.

Una experiencia compartida con seminaristas de todo el país

Además del encuentro con el Papa, Escuri destacó la posibilidad de compartir los preparativos con jóvenes provenientes de Santa Fe, Rosario, Misiones, Tucumán, La Rioja, San Luis y San Juan, entre otras provincias.

El seminarista valoró especialmente la convocatoria de la Arquidiócesis de Córdoba, que permitió reunir a representantes de distintas comunidades religiosas durante la visita apostólica.

“Somos de todos lados, pero somos una misma Iglesia y queremos servir a Pedro, servir también a la Iglesia”, señaló.