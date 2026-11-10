León XIV pidió construir "una patria fraterna y solidaria" durante su misa en Córdoba

El papa León XIV encabezó este martes 10 de noviembre su segunda misa en Argentina, celebrada en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, donde convocó a los fieles a seguir el ejemplo de los santos argentinos y a comprometerse con la construcción de una sociedad más fraterna y solidaria. Ante una multitud reunida en el Polo Aeronáutico, el Pontífice dedicó su homilía a la tradición religiosa del país y al papel de los cristianos en la vida cotidiana.

Durante la ceremonia, el Sumo Pontífice destacó especialmente las figuras del Cura Brochero y Mama Antula, a quienes presentó como ejemplos de entrega, compromiso con los demás y vocación evangelizadora. También recordó a otros santos y beatos vinculados con Argentina, cuyas vidas, señaló, estuvieron marcadas por el servicio a la comunidad.

Misa del papa León XIV en Córdoba (fuente Cadena 3)

“En el rostro de los santos con acento argentino destaca la unidad entre pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria”, expresó León XIV, al señalar que la fe debía manifestarse mediante acciones concretas.

El mensaje del Papa sobre la santidad y el compromiso social

En su homilía, León XIV afirmó que todos los cristianos están llamados a la santidad y remarcó que ese compromiso no debe limitarse a las celebraciones religiosas, sino extenderse a los distintos ámbitos de la sociedad.

“Estamos todos llamados a la santidad. En eso consiste nuestra labor en la tierra, en alcanzar la perfecta unión con Dios”, sostuvo el Pontífice.

También subrayó que el testimonio personal constituye una de las principales formas de transmitir la fe. “No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida, pues el mundo espera de nosotros un compromiso de vida y un testimonio de oración”, manifestó.

En ese sentido, explicó que los santos argentinos supieron responder a las dificultades de sus respectivas épocas y transformar esos desafíos en oportunidades para ayudar a los demás.

El homenaje al Cura Brochero y Mama Antula

Uno de los momentos centrales de la homilía estuvo dedicado a San José Gabriel del Rosario Brochero, el sacerdote cordobés reconocido por su tarea pastoral y social en las comunidades del interior provincial.

León XIV recordó que Brochero encontró en la oración la fortaleza para desarrollar su misión y destacó su capacidad para llevar el mensaje religioso a poblaciones alejadas.

Misa del papa León XIV en Córdoba (fuente Cadena 3)

“Solo quien se sabe amado por el Señor es capaz de extender su reino de caridad y de justicia, gastando las propias fuerzas en el anuncio del Evangelio, sin más armas que el crucifijo y el santo rosario”, expresó.

El Papa también evocó a Santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, y resaltó su trabajo espiritual y su dedicación al prójimo.

Sobre ella, señaló que supo combinar la contemplación religiosa con la ayuda a los demás y recordó su recorrido por distintas regiones del territorio argentino para difundir los ejercicios espirituales.

Recordó a santos y beatos vinculados con Argentina

Durante la celebración, el Pontífice también mencionó a religiosos y laicos que desarrollaron tareas pastorales, educativas, sanitarias y comunitarias en el país.

Entre ellos recordó a San Héctor Valdivielso Sáez, Fray Mamerto Esquiú y el cardenal Eduardo Pironio, además de los mártires vinculados con las provincias de La Rioja y Salta.

También destacó el legado de Santa Nazaria Ignacia, María del Tránsito Cabanillas, Catalina de María Rodríguez, María Ludovica de Angelis y Crescencia Pérez, especialmente por sus aportes a la educación y la atención de personas enfermas.

Misa del papa León XIV en Córdoba (fuente Cadena 3)

Asimismo, mencionó a San Artemides Zatti, Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña, a quienes presentó como ejemplos de una vida de fe desarrollada mediante acciones cotidianas.

León XIV señaló que las distintas trayectorias reflejan la diversidad de formas en las que puede manifestarse el compromiso religioso y social.

“Vayan y sean santos en la escuela, en la plaza y en la familia”

Hacia el final de su homilía, el Papa dirigió un mensaje a los fieles para que trasladaran las enseñanzas religiosas a sus actividades habituales.

“Hoy nos toca a nosotros seguir la luminosa estela de santidad que nos han dejado”, afirmó, en referencia a las figuras recordadas durante la celebración.

Luego convocó a los presentes a vivir su fe en los espacios donde desarrollan sus actividades. “Vayan y sean santos en la escuela, en la plaza, en la familia, con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. Vayan, evangelicen”, expresó.

El Pontífice explicó que la misa estuvo dedicada especialmente a la santificación del pueblo argentino y pidió que el ejemplo de los santos se mantuviera vigente en las nuevas generaciones.

La imagen del Cristo pobre y el mensaje final

Durante la celebración estuvo presente una imagen del Cristo pobre, que, según recordó León XIV, el propio Cura Brochero había encargado tallar mientras atravesaba una enfermedad.

El Papa destacó el significado de esa representación religiosa y señaló que su rostro reflejaba rasgos del pueblo al que el sacerdote había dedicado su vida.

“Dejémonos interpelar por su mirada y a la sombra de su cruz encontraremos la salvación y la vida, el camino para nuestra propia santificación”, manifestó.

Finalmente, León XIV encomendó al pueblo argentino a la protección de San León Magno, cuya memoria litúrgica se celebró este martes, y pidió que los fieles mantuvieran su compromiso con la fe.

La ceremonia en Córdoba constituyó la segunda misa del Pontífice durante su visita a Argentina y estuvo marcada por un mensaje de reconocimiento a las figuras religiosas nacionales y un llamado a construir una sociedad más solidaria mediante el ejemplo cotidiano.