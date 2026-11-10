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Sociedad Visita del Papa a la Argentina

León XIV agradeció el cariño de los argentinos y dejó un mensaje a los fieles

El Papa León XIV destacó el entusiasmo de los fieles que lo esperaron frente a la Nunciatura Apostólica y les dedicó un mensaje de bendición.

10 de Noviembre de 2026
León XIV agradeció el cariño de los argentinos
León XIV agradeció el cariño de los argentinos

El Papa León XIV destacó el entusiasmo de los fieles que lo esperaron frente a la Nunciatura Apostólica y les dedicó un mensaje de bendición.

El Papa León XIV agradeció el cariño y el entusiasmo de los fieles argentinos que se congregaron frente a la Nunciatura Apostólica, en Buenos Aires, para acompañarlo durante su visita al país. El Sumo Pontífice expresó su reconocimiento por las muestras de afecto recibidas desde su llegada a la Argentina.

 

Según informó Vatican News, el pontífice manifestó su “aprecio” por el “entusiasmo y alegría” de las numerosas personas que se acercaron para saludarlo y compartir distintos momentos de su estadía.

 

A través de un mensaje dirigido a los presentes, León XIV transmitió una bendición especial: “Que la bendición del Señor llegue al corazón de cada uno de ustedes y de todos sus seres queridos, y que siempre vivamos con la alegría de saber que Cristo nos llama”, expresó.

El mensaje de León XIV a los argentinos

El Papa también destacó la importancia de compartir la fe y transmitir el mensaje cristiano. En ese sentido, afirmó: “Todos son bienvenidos, y todos son enviados a proclamar la Buena Nueva con alegría”.

 

Sus palabras estuvieron dirigidas a los fieles que permanecieron en las inmediaciones de la representación diplomática del Vaticano, donde numerosas personas se reunieron con la expectativa de verlo y recibir su saludo.

 

La presencia de León XIV en la Argentina generó distintas manifestaciones de acompañamiento durante las actividades religiosas e institucionales que desarrolló en el marco de su visita.

Una jornada de actividades religiosas e institucionales

Durante el lunes, León XIV encabezó una misa en la Catedral Metropolitana, participó de actividades en el Palacio San Martín y realizó una recorrida por el Conurbano bonaerense.

 

La agenda del pontífice incluyó encuentros con representantes de la Iglesia y distintas actividades que congregaron a numerosos fieles.

 

Finalmente, el Papa cerró su jornada con una cena junto a integrantes del episcopado argentino en la Casa Arzobispal, después de una intensa agenda que combinó celebraciones religiosas y compromisos institucionales.

Temas:

León XIV Papa León XIV Papa en Argentina Visita del papa Nunciatura Apostólica
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