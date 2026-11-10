León XIV agradeció el cariño de los argentinos y dejó un mensaje a los fieles

El Papa León XIV agradeció el cariño y el entusiasmo de los fieles argentinos que se congregaron frente a la Nunciatura Apostólica, en Buenos Aires, para acompañarlo durante su visita al país. El Sumo Pontífice expresó su reconocimiento por las muestras de afecto recibidas desde su llegada a la Argentina.

Según informó Vatican News, el pontífice manifestó su “aprecio” por el “entusiasmo y alegría” de las numerosas personas que se acercaron para saludarlo y compartir distintos momentos de su estadía.

A través de un mensaje dirigido a los presentes, León XIV transmitió una bendición especial: “Que la bendición del Señor llegue al corazón de cada uno de ustedes y de todos sus seres queridos, y que siempre vivamos con la alegría de saber que Cristo nos llama”, expresó.

El mensaje de León XIV a los argentinos

El Papa también destacó la importancia de compartir la fe y transmitir el mensaje cristiano. En ese sentido, afirmó: “Todos son bienvenidos, y todos son enviados a proclamar la Buena Nueva con alegría”.

Sus palabras estuvieron dirigidas a los fieles que permanecieron en las inmediaciones de la representación diplomática del Vaticano, donde numerosas personas se reunieron con la expectativa de verlo y recibir su saludo.

La presencia de León XIV en la Argentina generó distintas manifestaciones de acompañamiento durante las actividades religiosas e institucionales que desarrolló en el marco de su visita.

Una jornada de actividades religiosas e institucionales

Durante el lunes, León XIV encabezó una misa en la Catedral Metropolitana, participó de actividades en el Palacio San Martín y realizó una recorrida por el Conurbano bonaerense.

La agenda del pontífice incluyó encuentros con representantes de la Iglesia y distintas actividades que congregaron a numerosos fieles.

Finalmente, el Papa cerró su jornada con una cena junto a integrantes del episcopado argentino en la Casa Arzobispal, después de una intensa agenda que combinó celebraciones religiosas y compromisos institucionales.