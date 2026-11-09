Fieles de Paraná viajaron a Córdoba para participar de la misa del papa León XIV

Un contingente de unos 50 fieles de Paraná viajó a Córdoba para participar de la misa del papa León XIV, que se celebrará este martes a las 10 en el predio de la Fábrica Militar de Aviones. Los peregrinos se congregaron durante la tarde del lunes frente a la parroquia San Miguel Arcángel, desde donde emprendieron el recorrido en colectivo para encontrarse con el Sumo Pontífice durante su visita a la Argentina.

La delegación estuvo integrada por jóvenes, adultos y familias que se organizaron para asistir a la celebración religiosa. Antes de la partida, prevista para las 18, los participantes compartieron con Elonce sus expectativas y la emoción de poder estar cerca del Papa.

Según se informó durante la transmisión, el contingente tenía previsto llegar a Córdoba alrededor de la 1 de la madrugada del martes. Desde allí, los peregrinos deberán recorrer aproximadamente seis kilómetros a pie hasta el lugar de la ceremonia. Los organizadores estimaban una convocatoria de hasta un millón de personas.

El padre José María Bustamante destacó el mensaje de paz del Papa

El padre José María Bustamante, vicario de la parroquia San Miguel Arcángel y ex párroco de San Agustín, se acercó a despedir a los viajeros. El sacerdote destacó la importancia de la visita de León XIV y expresó su deseo de que sus palabras contribuyan a fortalecer la convivencia social.

“Esperemos que nos pueda ayudar a todos a crecer en la paz, en la fraternidad. Estos discursos son en sentido positivo, no para recriminar a nadie, sino para ayudarnos entre todos a encontrar el equilibrio más profundo de nuestro corazón, de nuestra patria y de nuestras relaciones familiares”, manifestó Bustamante ante Elonce.

El religioso también expresó su esperanza de que la visita papal contribuyera al crecimiento personal y comunitario. “Deseamos que nos ayude a todos a fortalecernos como personas y como comunidad”, señaló antes de despedir al contingente.

El padre Gustavo acompañó a los peregrinos rumbo a Córdoba

El grupo contó con el acompañamiento del padre Gustavo, párroco de San Miguel Arcángel, quien también dialogó con Elonce antes de subir al colectivo. El sacerdote se refirió a las actividades que León XIV había desarrollado durante la jornada y destacó especialmente su encuentro con representantes del mundo del trabajo.

“Recién estuve mirando las palabras con el mundo del trabajo, con el sindicalismo, el sector empresarial y los grupos de cartoneros”, relató, en referencia al discurso que el Pontífice pronunció en la Universidad Católica Argentina.

A continuación, valoró el mensaje de unidad que transmitió León XIV: “Fue algo realmente hermoso cómo la palabra de él puede unificar los corazones. Ojalá que sea fructífero para toda la sociedad argentina, que muchas veces nos acostumbramos a enfrentarnos con discursos agresivos y violentos”.

“Se puede construir sin destruir al resto”

El padre Gustavo también reflexionó sobre la importancia del diálogo y la necesidad de superar las confrontaciones que atraviesan a la sociedad argentina.

“Creo que el Papa, con su mansedumbre, pero al mismo tiempo con su firmeza, nos muestra que se puede construir sin destruir al resto”, sostuvo el sacerdote, quien manifestó su entusiasmo por acompañar a los fieles durante la celebración religiosa.

Sus palabras estuvieron vinculadas con uno de los ejes centrales de los mensajes que León XIV pronunció durante su visita al país: la necesidad de fortalecer los vínculos sociales, promover el respeto y construir espacios de encuentro entre personas con diferentes perspectivas.

Una peregrina recordó la visita de Juan Pablo II

Entre las personas que se preparaban para viajar se encontraba Nancy, una vecina que compartió con Elonce el significado personal que tenía la posibilidad de asistir a la misa de León XIV.

Al ser consultada sobre los motivos que la llevaron a sumarse al contingente, recordó una experiencia que había quedado pendiente desde su infancia, cuando el papa Juan Pablo II visitó la Argentina.

“Creo que es algo que me debía desde que tenía 8 años, cuando vino Juan Pablo. Para mí es algo maravilloso, algo que se mueve por dentro y que no se puede explicar”, expresó la peregrina, emocionada por el viaje.

Expectativa por la misa del papa León XIV en Córdoba

Nancy también contó que había seguido con especial atención el recorrido del pontífice por Sudamérica y que la emoción comenzó incluso antes de su llegada a la Argentina.

“Desde que llegó a Uruguay uno está viviendo este momento tan importante”, manifestó, mientras el resto de los integrantes del contingente terminaba de acomodarse en el colectivo.

Durante la cobertura de Elonce se observó a numerosos jóvenes y adultos que se preparaban para emprender el recorrido. Algunos aguardaban junto a sus familiares, mientras otros ya habían subido al vehículo que los trasladaría hasta Córdoba.

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