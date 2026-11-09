Por la visita del Papa, postergaron la reunión de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná

La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná informó que la reunión prevista para este lunes 9 de noviembre fue reprogramada para el lunes 16, debido al feriado nacional por la visita del papa León XIV. La entidad también expresó un mensaje de bienvenida al pontífice.
La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná (ACVP) anunció la postergación de la reunión que estaba programada para este lunes 9 de noviembre. Según informó la organización mediante un comunicado oficial fechado el 8 de noviembre, el encuentro fue reprogramado para el próximo lunes 16, debido al feriado nacional dispuesto por la visita del papa León XIV a la Argentina.
La entidad vecinalista comunicó la modificación de la fecha para informar a sus integrantes y a los vecinos que participan de sus actividades. De esta manera, la reunión no se desarrollará durante la jornada del lunes y quedará pendiente hasta la semana siguiente.
Además de informar el cambio, la organización aprovechó la oportunidad para expresar su bienvenida al Sumo Pontífice, en el marco de su visita al país.
El mensaje de bienvenida al papa León XIV
A través del documento, la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná manifestó su reconocimiento por la presencia del líder de la Iglesia católica en territorio argentino.
“La ACVP le da la bienvenida y agradece su presencia en este suelo argentino”, expresó la entidad en el comunicado difundido.
Asimismo, compartió un mensaje vinculado con la convivencia y la unidad de los argentinos: “Es nuestro deseo que el mensaje del Santo Padre sirva para unir a nuestro querido pueblo que anhela paz y justicia social”.
De esta manera, la organización confirmó que retomará su actividad el lunes 16 de noviembre y expresó sus expectativas respecto del mensaje que dejará la visita de León XIV a la Argentina.