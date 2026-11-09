El río superó el nivel de evacuación en Paraná y mide 5.05 metros este lunes, según los registros de Prefectura a los que accedió Elonce. El curso de agua creció 74 centímetros en una semana y 1.55 metros en un mes.

En tanto, en La Paz, el río mide 6.13 metros y se mantiene en alerta estacionario a dos centímetros del nivel de evacuación, previsto en 6.15 metros para esa localidad del norte entrerriano. Asimismo, en Santa Elena, registra una altura de 6.05 metros y creció 15 centímetros desde la última medición del domingo, pero aún se mantiene lejos de los niveles de alerta y evacuación, previstos es 6.90 metros y 7.25 metros, respectivamente. Mientras que en Hernandarias, ya superó el nivel de alerta y mide 5.94 metros, y permanece a seis centímetros del nivel de evacuación.

Aguas abajo, a la altura del puerto de Diamante, el Paraná mide 5.20 metros y se encuentra a diez centímetros del nivel de alerta y a 30 centímetros del nivel de evacuación. Y en Victoria, el rio registra una altura de 4.21 metros, pero aún se mantiene a 39 centímetros del nivel de alerta y a 69 centímetros del nivel de evacuación.

Comenzaron a evacuar familias en Bajada Grande

La Municipalidad de Paraná habilitó un punto de asistencia en el camping de Bajada Grande para atender a las familias afectadas por la crecida del río Paraná. El espacio cuenta con personal de Protección Civil, Policía, Bomberos, Salud y una ambulancia, además de ofrecer alojamiento transitorio. Desde este lunes, el camping permanecerá cerrado al público.

El operativo incluye relevamientos sanitarios, mejoras en los accesos y asistencia para trasladar pertenencias. El sector más afectado es el camino costero, donde unas 20 viviendas se encuentran comprometidas por el avance del agua. En La Laguna, Puerto Viejo, Puerto Sánchez y Arenales, la situación permanece más controlada.

El coordinador del Comité Técnico de Emergencia, Xavier Bilbao, indicó que podrían habilitarse nuevos puntos de asistencia según la evolución del río y pidió canalizar la colaboración a través del Municipio para garantizar una respuesta organizada.