La primavera se hará sentir en Entre Ríos: anticipan hasta 34 grados y pocas lluvias

La primavera comienza a aparecer y se espera la primera semana de esta estación con un predominio de temperaturas por encima de la media. Después de las semanas anteriores, que se mantuvieron por debajo de los valores normales, el ascenso abarcaría buena parte del país. Mientras que la distribución de las lluvias dividiría ese escenario en dos.

En el centro-oeste, el ambiente más cálido coincidiría con precipitaciones mayores que las habituales; hacia el Litoral y el este bonaerense, los aportes tenderían a quedar por debajo del promedio.

Según indica el sitio Meteored, en buena parte del noreste y del Litoral, incluidos sectores de Santa Fe y Entre Ríos, y hacia el este bonaerense, el balance sería deficitario. La señal se extendería a Paraguay, Uruguay y amplias áreas del sur de Brasil. Hasta el viernes 13 de noviembre también se prevén aportes limitados en distintas zonas de ese corredor oriental.

Paraná tendrá una semana con temperaturas de hasta 34 grados

El pronóstico para Paraná anticipa una semana marcada por el aumento progresivo de las temperaturas, con máximas que alcanzarán los 34 grados hacia el viernes y sábado. Según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el período comenzará con condiciones estables, aunque se prevé una probabilidad de lluvias entre el martes y el miércoles.

Para este lunes 9 de noviembre, el organismo nacional anuncia una jornada mayormente soleada, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 27 grados. Durante la mañana y la tarde predominará el cielo despejado, mientras que hacia la noche se espera un incremento de la nubosidad.

La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada, con vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Estas condiciones permitirán un comienzo de semana sin lluvias y con temperaturas agradables durante las horas centrales del día.

Cuándo podrían llegar las lluvias a Paraná

Para el martes 10 de noviembre, el SMN anticipa una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 28 grados. Durante la madrugada y la mañana se espera cielo parcialmente nublado, mientras que por la tarde aumentará la cobertura nubosa.

Hacia la noche, el pronóstico indica una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, con posibilidad de lluvias y tormentas. Los vientos oscilarán entre los 7 y los 22 kilómetros por hora, según el momento del día.

La inestabilidad podría continuar durante la madrugada y la mañana del miércoles 11 de noviembre, cuando se mantendrá una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40%. Para esa jornada se prevé una mínima de 16 grados y una máxima de 29 grados.

Sin embargo, las condiciones tenderán a mejorar durante la tarde y la noche del miércoles, con cielo parcialmente nublado y una disminución de la probabilidad de precipitaciones, que se ubicará entre el 0% y el 10%.

El calor se intensificará desde el jueves

A partir del jueves 12 de noviembre, el pronóstico anticipa un cambio hacia condiciones más estables y un aumento de las temperaturas. Para esa jornada se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 30 grados.

El cielo estará mayormente despejado durante la primera parte del día y parcialmente nublado hacia la tarde y noche. No se prevén precipitaciones y los vientos se mantendrán entre los 13 y los 22 kilómetros por hora.

El viernes 13 de noviembre sería una de las jornadas más calurosas de la semana, con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 34 grados. El cielo se presentará parcialmente nublado y la probabilidad de lluvias será nula.

Estas condiciones se repetirán durante el sábado 14 de noviembre, cuando el termómetro volverá a alcanzar los 34 grados, con una mínima de 19 grados. El organismo meteorológico anticipa cielo mayormente nublado, aunque sin precipitaciones previstas.

Cómo estará en otras zonas de Entre Ríos

En Gualeguaychú y la región sur, que comprende Concepción del Uruguay, Colón, Tala e Islas del Ibicuy, se espera una semana con temperaturas moderadas durante los primeros días y un incremento gradual hacia el jueves. Para el lunes 9, el SMN anticipó una mínima de 11 grados y una máxima de 26, con cielo despejado.

El martes 10, las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 27 grados. Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde y noche aumentará la nubosidad. La probabilidad de precipitaciones será baja, con valores de hasta el 10%.

El miércoles 11 podrían registrarse lluvias durante la mañana, con probabilidades de entre el 10% y el 40%. La mínima prevista será de 16 grados y la máxima de 28. Posteriormente, las condiciones tenderán a mejorar y el jueves se espera una máxima de 29 grados, valor que se repetiría el viernes.

Concordia y el norte: máximas superiores a los 30 grados

En Concordia y la región norte de Entre Ríos, que incluye Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, las temperaturas también mostrarán una tendencia ascendente. El lunes 9 comenzará con una mínima de 11 grados y una máxima de 27, bajo condiciones de cielo mayormente despejado.

Para el martes 10 se anticipó una mínima de 13 grados y una máxima de 28, con nubosidad variable durante la jornada. Hacia el miércoles 11, la probabilidad de precipitaciones aumentará hasta el 40% durante la mañana, mientras que las temperaturas se ubicarán entre los 18 y los 29 grados.

El jueves 12 se espera una mejora de las condiciones, con cielo despejado, una mínima de 19 grados y una máxima de 30. Finalmente, el viernes 13, las marcas térmicas alcanzarían los 32 grados, con una mínima de 18 y cielo parcialmente nublado.