Competencia de Pollo al Disco: 14 instituciones participan por 20 millones de pesos en premios

REDACCIÓN ELONCE
La competencia de Pollo al Disco reunió a 14 equipos de instituciones de Crespo en la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura. Evangelina Schmidt explicó a Elonce los criterios de evaluación y detalló que se repartirán 20 millones de pesos en seis premios.
La competencia de Pollo al Disco reunió a 14 equipos de distintas instituciones de Crespo durante la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura. El certamen gastronómico puso en juego 20 millones de pesos distribuidos en seis premios, con un reconocimiento principal de 10 millones. Cooperadoras, grupos religiosos, bomberos y otras organizaciones participaron con sus preparaciones, que fueron evaluadas por un jurado.
Evangelina Schmidt, secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Crespo e integrante del equipo organizador, explicó a Elonce que la propuesta buscó involucrar a las instituciones locales en una actividad que combinó gastronomía, creatividad y trabajo colectivo.
“Son 14 equipos los que participan de diferentes instituciones de nuestra ciudad”, señaló Schmidt. Entre los participantes mencionó cooperadoras, grupos de iglesia, bomberos y la Sociedad Italiana. Además, confirmó que se distribuirán seis premios, de los cuales el mayor será de 10 millones de pesos.
Qué aspectos evaluó el jurado
La evaluación contempló diferentes criterios, además del sabor de las preparaciones. Los participantes debieron demostrar organización, creatividad y coordinación durante la elaboración de sus platos.
“Se evalúan distintos aspectos desde lo que es la ornamentación, la vestimenta, la mise en place, el sabor, el manejo del fuego, el cómo trabajan en equipo, cómo está distribuida la mesa”, detalló Schmidt.
La presentación de los espacios, la disposición de los ingredientes y la manipulación de los alimentos también formaron parte del proceso. Cada equipo debió organizar sus tareas y mantener las condiciones necesarias para desarrollar la preparación.
Vecinos participaron como jurados
Una de las particularidades del concurso fue la incorporación de dos personas del público al jurado. Ambas fueron seleccionadas mediante sorteos realizados entre los asistentes a la fiesta durante el viernes y sábado.
“Somos cuatro jurados. Hay dos jurados que esta vez fueron por sorteo, son gente del público que vino el día viernes y el sábado a la fiesta”, explicó Schmidt.
La funcionaria participó en representación del municipio, acompañada por otra integrante de la asociación organizadora. Además, una bromatóloga municipal supervisó las condiciones de higiene, manipulación de alimentos y seguridad durante la elaboración de los platos.
Cómo se repartirán los 20 millones de pesos
El concurso estableció una premiación total de 20 millones de pesos, distribuida entre seis reconocimientos. El primer premio será de 10 millones, mientras que los restantes se repartirán entre las demás categorías.
Schmidt precisó que tres premios estarán relacionados con la evaluación gastronómica y otros tres dependerán de la participación del público mediante los “me gusta” en redes sociales.
Esta modalidad permitió que los asistentes y seguidores de la fiesta también participaran en la elección de los equipos destacados, complementando la valoración realizada por los integrantes del jurado.
“Es la fiesta del crespense”
Más allá de la competencia, Schmidt destacó el trabajo conjunto de las instituciones, empresas y organizaciones que participaron en la celebración.
“Somos un gran equipo, es la fiesta de la ciudad, deja de ser la fiesta de la municipalidad, es la fiesta del crespense”, expresó la secretaria de Hacienda, quien también tuvo responsabilidades en la organización general del evento.
La funcionaria precisó que, además de los 14 equipos del concurso gastronómico, participaron cinco clubes que estuvieron a cargo de las cantinas y tres espacios de estacionamiento vinculados con la celebración.
El protagonismo de las instituciones locales
La competencia de Pollo al Disco permitió que las organizaciones de Crespo se involucraran directamente en una de las actividades de la Fiesta Nacional de la Avicultura, con la posibilidad de obtener premios económicos para sus respectivas entidades.
Schmidt valoró especialmente el acompañamiento de la comunidad y la participación de los distintos sectores que contribuyeron al desarrollo de la celebración.
“Es la fiesta de todos y estamos muy orgullosos de ser crespenses y tener una Fiesta Nacional de la Avicultura”, manifestó.