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Emanuel Noir pidió perdón tras agredir a un policía en localidad entrerriana: “Me equivoqué”

El líder de Ke Personajes continúa detenido en Concepción del Uruguay tras agredir a un funcionario policial que le había impedido el ingreso al casino de esa ciudad. "Espero que pueda tener la oportunidad de disculparme personalmente y en privado", dijo.

8 de Noviembre de 2026
Emanuel Noir pidió disculpas por la agresión al funcionario en Concepción del Uruguay
Emanuel Noir pidió disculpas por la agresión al funcionario en Concepción del Uruguay

El líder de Ke Personajes continúa detenido en Concepción del Uruguay tras agredir a un funcionario policial que le había impedido el ingreso al casino de esa ciudad. "Espero que pueda tener la oportunidad de disculparme personalmente y en privado", dijo.

El cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, habló por primera vez luego de ser detenido en Concepción del Uruguay por agredir a un efectivo policial que le había impedido ingresar a un casino. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, reconoció su responsabilidad y pidió disculpas por lo sucedido.

 

“Hoy quiero pedir perdón. Cometí un error y nada de lo que pueda decir justifica lo que pasó. Me equivoqué y estoy profundamente arrepentido”, expresó el músico al comienzo de su descargo.

 

En primer lugar, se dirigió a Jonathan Benítez, el policía que resultó herido durante el episodio, y a su familia. “Quiero pedir disculpas, en primer lugar, a Jonathan Benítez, el efectivo al que agredí sin ninguna justificación, y a su familia. Espero que, cuando todo esto haya pasado, pueda tener la oportunidad de hacerlo personalmente y en privado”, manifestó.

 

También extendió sus disculpas a sus familiares, a los vecinos de su ciudad natal y a las personas que lo acompañan en su carrera artística.

El descargo de Emanuel Noir tras su detención

 

En otro tramo del comunicado, el líder de Ke Personajes reconoció que atraviesa un momento difícil y aseguró que se encuentra reflexionando sobre lo ocurrido.

 

“Hoy me toca atravesar un momento de profunda angustia, soledad y reflexión”, sostuvo.

 

Además, aclaró que no pretende justificar su comportamiento ni evitar las consecuencias de sus acciones. “No busco excusas, explicaciones ni justificaciones. Tampoco pretendo que nadie deje de sentirse decepcionado o dolido. Solo quiero expresar mi arrepentimiento sincero y asumir la responsabilidad que me corresponde”, agregó.

 

Finalmente, volvió a reconocer su responsabilidad por la agresión: “Me equivoqué. Soy humano, pero por encima de todo soy responsable de mis actos”.

Por qué detuvieron al cantante de Ke Personajes en Concepción del Uruguay

 

El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado 7 de noviembre, cuando Emanuel Noir intentó ingresar a un casino de Concepción del Uruguay que ya había cerrado sus puertas.

El polic&iacute;a agredido por Noir
El policía agredido por Noir

 

Según la información policial, un efectivo que realizaba tareas adicionales en el establecimiento le impidió el acceso. Ante esa situación, se produjo un altercado que terminó con el cantante agrediendo al uniformado.

 

El policía sufrió cortes en los pómulos, la nariz y la frente, lesiones que habrían sido provocadas por los anillos que llevaba puestos el músico.

 

Tras el incidente, Noir fue trasladado a la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, donde quedó alojado a disposición de la Justicia por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

 

El fiscal Pablo Gile dispuso que el cantante continúe detenido hasta el martes 10 de noviembre, debido al feriado del lunes. Mientras avanza la investigación, el músico hizo público su arrepentimiento y pidió disculpas al efectivo agredido.

Temas:

Emanuel Noir policía agredido ke personajes
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