Perdieron una carpeta con estudios oncológicos y piden ayuda para recuperarla

REDACCIÓN ELONCE
Una familia de Bovril extravió una carpeta negra con estudios médicos y órdenes para el CEMENER en la guardia del Hospital San Martín de Paraná. La documentación pertenece a Yanina Ruiz Díaz y es fundamental para continuar con su atención médica.
Una familia de Bovril realizó un llamado a la solidaridad para recuperar una carpeta negra con estudios oncológicos y documentación médica, que fue extraviada el jueves por la mañana en la guardia del Hospital San Martín de Paraná. Los papeles pertenecen a Yanina Ruiz Díaz y son necesarios para continuar con su atención médica.
Según explicó su esposo, la carpeta contenía resultados de estudios oncológicos, documentación relacionada con cirugías oftalmológicas y órdenes médicas destinadas al Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (CEMENER), ubicado en Oro Verde.
“Son estudios médicos que solo nos sirven a nosotros”, expresó el hombre, quien solicitó la colaboración de quienes puedan haber encontrado la documentación para que sea devuelta.
Dónde entregar la documentación extraviada
La familia explicó que, después de asistir al hospital, regresó a Bovril y actualmente no tiene posibilidades de trasladarse nuevamente hasta Paraná para buscar los estudios.
Por ese motivo, pidió que cualquier persona que haya encontrado la carpeta pueda acercarla a las oficinas de Elonce, ubicadas en avenida Ramírez 1518, de Paraná, o comunicarse al número facilitado por la familia.
Para aportar información sobre la carpeta extraviada, comunicarse al 34384022020.
La familia reiteró la importancia de recuperar los documentos, ya que contienen estudios y órdenes médicas necesarios para la continuidad de la atención de la paciente.