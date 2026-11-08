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Haciendo Comunidad Obras y seguridad en Entre Ríos

Aldea Spatzenkutter proyecta un nuevo destacamento policial y un corralón comunal

El ministro de Gobierno y Trabajo provincial, Manuel Troncoso, se reunió con el presidente comunal Juan Lell para analizar obras prioritarias en Aldea Spatzenkutter. Evaluaron la construcción de un corralón y un destacamento policial que se financiaría con recursos propios.

8 de Noviembre de 2026
Aldea Spatzenkutter: proyectan un destacamento y un corralón.
Aldea Spatzenkutter: proyectan un destacamento y un corralón. Foto: (GdER)

El ministro de Gobierno y Trabajo provincial, Manuel Troncoso, se reunió con el presidente comunal Juan Lell para analizar obras prioritarias en Aldea Spatzenkutter. Evaluaron la construcción de un corralón y un destacamento policial que se financiaría con recursos propios.

Las obras de infraestructura y seguridad en Aldea Spatzenkutter fueron el eje de una reunión entre el ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, y el presidente comunal, Juan Lell. Durante el encuentro, las autoridades analizaron dos proyectos considerados prioritarios para la localidad: la construcción de un corralón comunal y un nuevo destacamento policial.

 

La reunión se desarrolló este miércoles, en el marco de la agenda de trabajo que el Gobierno provincial mantiene con las comunas entrerrianas. El objetivo fue repasar las principales necesidades de Aldea Spatzenkutter y evaluar posibles mecanismos de acompañamiento para concretar las obras.

 

 

En ese sentido, Troncoso y Lell abordaron el respaldo que podría brindar el Ejecutivo provincial para avanzar con la construcción de un galpón destinado al funcionamiento del futuro corralón comunal, una infraestructura vinculada con las tareas operativas de la administración local.

 

Un nuevo destacamento policial para la localidad

 

Otro de los temas centrales fue la posibilidad de construir un destacamento policial. Durante la reunión, el presidente comunal presentó el proyecto técnico correspondiente, con la intención de avanzar en una nueva infraestructura destinada a la seguridad.

 

Según se informó oficialmente, la obra está proyectada para ejecutarse mediante la administración de recursos propios de la comuna. De esta manera, las autoridades locales buscan impulsar el proyecto con financiamiento comunal.

 

Ambas iniciativas forman parte de las prioridades planteadas por la gestión de Aldea Spatzenkutter, que procura fortalecer los servicios y mejorar las instalaciones disponibles para atender las necesidades de sus habitantes.

 

 

Lell destacó el acompañamiento provincial

 

Al finalizar el encuentro, Juan Lell valoró la posibilidad de mantener un diálogo directo con las autoridades provinciales y destacó la importancia de coordinar acciones para avanzar en los proyectos.

 

"Para nosotros es muy importante contar con el acompañamiento del Gobierno provincial; trabajando juntos con el ministro Troncoso podemos concretar obras que mejoran la vida de nuestros vecinos y seguir dando respuestas a lo que la comunidad necesita", expresó el presidente comunal.

 

La reunión permitió repasar las gestiones vinculadas con ambas obras y evaluar alternativas para su concreción. Por el momento, no se informaron plazos de ejecución ni montos de inversión para los proyectos analizados.

 

Temas:

Aldea Spatzenkutter Manuel Troncoso proyectos infraestructura seguridad autoridades
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