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Política

Troncoso sobre la Expo del Empleo: "Queremos un Estado que sea dinamizador de la economía"

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, junto a representantes de la UIER, la Secretaría de Trabajo y la UNER, destacó la convocatoria de la Expo del Empleo en Paraná. Confirmaron que hay empresas con búsquedas laborales activas.

27 de Octubre de 2026
Expo del Empleo 2026: Troncoso destacó la inserción laboral.
Expo del Empleo 2026: Troncoso destacó la inserción laboral. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, junto a representantes de la UIER, la Secretaría de Trabajo y la UNER, destacó la convocatoria de la Expo del Empleo en Paraná. Confirmaron que hay empresas con búsquedas laborales activas.

La Expo del Empleo 2026 en Paraná reúne este martes a autoridades provinciales, representantes industriales y universitarios, quienes destacaron la importancia de vincular a los jóvenes que buscan trabajo con las empresas que necesitan incorporar personal. Durante la jornada, desarrollada en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), confirmaron que existen búsquedas laborales activas.

 

 

El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, explicó a Elonce que el objetivo central de la segunda edición es "intentar vincular la oferta laboral con la demanda" y generar espacios de encuentro entre quienes buscan empleo y quienes invierten en la provincia.

 

Manuel Troncoso, ministro de Gobierno y Trabajo de Entre R&iacute;os (Elonce)
Manuel Troncoso, ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos (Elonce)

 

"Queremos un Estado que sea un dinamizador de la economía", sostuvo. En ese sentido, planteó la necesidad de generar condiciones para el crecimiento del sector privado y valoró la presencia de jóvenes próximos a finalizar sus estudios.

 

Empresas con búsquedas laborales activas

 

La directora ejecutiva de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), Andrea Faisal, confirmó que algunas compañías participantes están incorporando postulaciones para cubrir puestos de trabajo.

 

"Hay búsquedas activas de las empresas. Eso significa que la gente que viene y deja el currículum tiene la posibilidad de ser convocada en alguno de estos puestos", afirmó.

 

Andrea Faisal, directora ejecutiva de la UIER (Elonce)
Andrea Faisal, directora ejecutiva de la UIER (Elonce)

 

Faisal también destacó que los asistentes pueden conocer qué perfiles requieren las industrias, realizar un análisis FODA, acceder a fotografías profesionales y participar de actividades vinculadas al emprendedurismo. "Hoy no solamente la posibilidad de un chico va a pasar por entrar a trabajar en una industria, sino también en poder hacer su propio recorrido como emprendedor", señaló.

 

El trabajo conjunto entre el Estado, las empresas y las universidades

 

Por su parte, el secretario de Trabajo de Entre Ríos, Mariano Camoirano, resaltó la participación de más de 35 empresas y la instalación de más de 40 stands.

“Estamos dando claras muestras de que hay una articulación entre el sector privado, la academia y el sector público que es potente”, expresó. Además, consideró fundamental sostener y fortalecer esa cooperación para facilitar oportunidades de inserción laboral.

 

Mariano Camoirano, secretario de Trabajo de Entre R&iacute;os (Elonce)
Mariano Camoirano, secretario de Trabajo de Entre Ríos (Elonce)

 

En tanto, Nicolás Brunner, decano de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), explicó que la institución participa mediante estaciones de orientación laboral. “Para muchos chicos es una buena primera aproximación al mercado del trabajo”, destacó. Precisó que los jóvenes reciben asesoramiento para elaborar currículums, crear perfiles en LinkedIn y prepararse para entrevistas laborales.

 

Nicol&aacute;s Brunner, decano de la FCE - UNER (Elonce)
Nicolás Brunner, decano de la FCE - UNER (Elonce)

 

La Expo del Empleo se desarrolla de 9 a 17 horas, con entrada libre y gratuita. La propuesta permite acercar a estudiantes secundarios y universitarios a las empresas entrerrianas, conocer sus actividades y establecer contactos para futuras oportunidades de trabajo.

 

Expo Empleo 2026: Más de 35 empresas ofrecerán oportunidades laborales

Temas:

Expo Empleo 2026 Paraná Manuel Troncoso trabajo Uner UIER
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