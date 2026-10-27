Agmer pidió declarar la emergencia edilicia en escuelas de Victoria y hubo una respuesta de Comedores

El gremio docente denunció filtraciones, problemas eléctricos y falta de mantenimiento en establecimientos de Victoria. También cuestionó la desinfección de un comedor escolar. El coordinador del área respondió y aclaró qué organismo debe atender esos reclamos.
Agmer Victoria reclamó que se declare la emergencia edilicia en las escuelas del departamento debido a problemas de infraestructura que, según denunció el sindicato, se agravaron por las recientes condiciones climáticas. La entidad advirtió sobre filtraciones, instalaciones eléctricas en mal estado y deficiencias de mantenimiento, además de cuestionar la falta de desinfección en un comedor escolar.
A través de un comunicado, la seccional de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos responsabilizó a la directora Departamental de Escuelas de Victoria, Silvia Garcilazo, por la falta de respuestas a los reclamos de las instituciones educativas.
La denuncia generó una respuesta pública del coordinador de Comedores Escolares del departamento, Emanuel Vaquie, quien rechazó las acusaciones de desinterés y sostuvo que la desinfección y fumigación de los edificios escolares son competencia del Consejo General de Educación (CGE) y no del área a su cargo.
Agmer denunció filtraciones y riesgos eléctricos en las escuelas
Desde Agmer Victoria manifestaron su preocupación por el estado de distintos establecimientos educativos y señalaron que las lluvias recientes agravaron problemas que, según el sindicato, ya habían sido advertidos. Entre las deficiencias mencionaron techos con filtraciones, paredes deterioradas, humedad, instalaciones eléctricas con inconvenientes y falta de mantenimiento general.
El gremio describió situaciones en las que las comunidades educativas deben mover muebles, colocar baldes para contener las goteras e incluso desalojar aulas ante posibles riesgos eléctricos.
“Las escuelas no pueden continuar funcionando de esta manera tan irregular: corriendo muebles, colocando baldes para las goteras, desalojando aulas por posible peligro de electrocución en las paredes”, expresaron en el comunicado.
La organización sindical atribuyó estas condiciones a una falta de gestión y cuestionó que los reclamos realizados desde las instituciones no hayan obtenido las soluciones esperadas.
Solicitaron declarar la emergencia edilicia en Victoria
Ante este escenario, Agmer pidió la declaración de la emergencia edilicia en el departamento Victoria y la asignación de partidas presupuestarias extraordinarias para atender las necesidades más urgentes.
“Se debe declarar la emergencia edilicia en el Departamento Victoria para que de esta manera se le dé una solución definitiva a esta problemática”, sostuvo la seccional.
El sindicato vinculó el deterioro de los establecimientos con lo que considera una política de ajuste presupuestario de los gobiernos nacional y provincial. En ese marco, también cuestionó al gobernador Rogelio Frigerio, a quien atribuyó responsabilidad política por la situación de la infraestructura educativa.
Cuestionaron que las escuelas deban utilizar fondos propios
Otro de los planteos de Agmer estuvo relacionado con los recursos económicos que utilizan las instituciones para resolver problemas edilicios.
La entidad rechazó que las escuelas deban destinar dinero obtenido mediante actividades comunitarias, como ventas de alimentos y rifas, para comprar materiales o financiar reparaciones.
Según el gremio, esas tareas corresponden al Estado provincial y no deberían depender de los recursos que logren reunir docentes, estudiantes y familias.
Por ese motivo, exigió que la Dirección Departamental de Escuelas gestione soluciones urgentes y garantice condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas.
La denuncia por falta de desinfección en un comedor escolar
En el mismo comunicado, Agmer cuestionó una situación relacionada con la desinfección de un comedor escolar del departamento.
El sindicato afirmó que, ante un reclamo, el coordinador de Comedores Escolares, Emanuel Vaquie, habría respondido “hagan notas”, una expresión que la organización interpretó como falta de interés en resolver el problema.
La seccional advirtió que la situación requiere especial atención debido a la presencia de alimentos y a la cantidad de niños, adolescentes y adultos que utilizan el servicio.
Comedores Escolares aclaró quién debe realizar las desinfecciones
A través de otro comunicado, el coordinador de Comedores Escolares de Victoria rechazó que la falta de intervención directa de su área implique desinterés por las condiciones de los establecimientos.
Vaquie citó el Decreto Nº 2264/2022, que ratificó un convenio entre el Consejo General de Educación y el Ministerio de Desarrollo Humano.
Según explicó, la cláusula séptima de ese acuerdo establece que corresponde al CGE garantizar el abastecimiento de elementos de higiene y limpieza de los establecimientos educativos, así como las tareas de fumigación y desinfección.
La disposición también comprende el mantenimiento de tanques de agua, cisternas, desagües, cámaras sépticas y el mobiliario necesario para el funcionamiento de los comedores.
“La desinfección y fumigación de los establecimientos educativos no corresponden a la Dirección de Comedores ni a la Coordinación de Comedores, sino al Consejo General de Educación”, sostuvo el funcionario.
En el ámbito local, indicó que los reclamos deben canalizarse ante la Dirección Departamental de Escuelas de Victoria.
Qué gastos pueden afrontar las partidas de los comedores
Vaquie también hizo referencia a la Circular Nº 11/2024 de la Dirección de Comedores, que establece el destino de los recursos asignados a los servicios alimentarios.
Según detalló, las partidas están destinadas principalmente a la compra de alimentos, aunque contemplan porcentajes limitados para artículos de limpieza tradicionales y gas.
En las partidas de Comedores Provincia, ese porcentaje puede alcanzar el 20%, mientras que en RAN y CLP el límite es del 10%, de acuerdo con la normativa citada por el coordinador.
El funcionario aclaró que esos productos deben utilizarse exclusivamente en la cocina, el comedor o el espacio que cumpla esa función.
Por lo tanto, señaló que las partidas alimentarias no pueden destinarse a tareas generales de fumigación o desinfección edilicia, que requieren la intervención del organismo competente.
Vaquie rechazó las acusaciones de desinterés
Respecto de la expresión cuestionada por Agmer, el coordinador explicó que la indicación de presentar una nota tenía como objetivo formalizar el reclamo y permitir su derivación administrativa.
“No implicó desinterés ni negativa de respuesta, sino la indicación del canal formal correcto”, afirmó en su comunicado.
Además, solicitó que las menciones públicas sobre su intervención sean rectificadas o contextualizadas y reiteró que los pedidos relacionados con fumigación, desinfección e infraestructura deben presentarse ante la Dirección Departamental de Escuelas. (con infomación de LT39)