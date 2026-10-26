Boleta Única de Papel: capacitaron a 500 estudiantes secundarios de tres ciudades entrerrianas

El Gobierno de Entre Ríos realizó jornadas de capacitación sobre la Boleta Única de Papel en Diamante, Concepción del Uruguay y Victoria. Los estudiantes participaron de simulaciones de votación para conocer el funcionamiento del sistema electoral.
La capacitación sobre la Boleta Única de Papel en Entre Ríos alcanzó este lunes 26 de octubre a unos 500 estudiantes secundarios de Diamante, Concepción del Uruguay y Victoria. Las actividades fueron organizadas por el Gobierno provincial junto con la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), con el objetivo de explicar el funcionamiento del instrumento electoral.
Los encuentros estuvieron a cargo de equipos técnicos del Ministerio de Gobierno y Trabajo y de la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Durante las jornadas, los jóvenes recibieron información sobre el procedimiento de votación y participaron de ejercicios prácticos para familiarizarse con el sistema.
La iniciativa forma parte de un programa provincial de formación ciudadana que se desarrollará entre octubre y diciembre de 2026, con actividades destinadas a distintos sectores de la población.
Jornadas en Diamante, Concepción del Uruguay y Victoria
En Diamante, la capacitación se realizó en la Escuela de Educación Técnica N° 1 Dr. Alfredo Materi y reunió a más de 150 estudiantes. Participaron también alumnos del Colegio Mixto N° 7 Carlos Lorenzo Vergara.
La actividad contó con la presencia del intendente Ezio Gieco, el senador departamental Gustavo Vergara y el director de Asuntos Políticos, Fernando Pacheco.
Los funcionarios destacaron que el programa busca “hacer más eficiente el voto, simplificar la manera de votar y garantizar que la ciudadanía tenga una herramienta más clara y efectiva para participar”.
En Concepción del Uruguay, el encuentro se desarrolló en el Colegio Superior Justo José de Urquiza, con la participación de aproximadamente 100 estudiantes de esa institución y de las escuelas secundarias N° 29 María Agustina Bezzi y N° 27 Entre Ríos.
Más de 250 jóvenes participaron en Victoria
En la Escuela Normal Superior Osvaldo Magnasco de Victoria se reunieron otros 250 estudiantes pertenecientes a más de diez establecimientos educativos del departamento.
Los participantes conocieron las características de la Boleta Única de Papel y realizaron una simulación electoral para comprender cómo seleccionar las opciones y completar el procedimiento de votación.
Entre las instituciones participantes estuvieron las escuelas Raúl Trucco, Elsa Capatto de Trucco, Mariano Moreno, René Favaloro, Joaquín Vivanco, Adolfo Mittelman, Malvinas Argentinas y Don Antonio Casanova.
También asistieron estudiantes de la Escuela de Educación Técnica N° 1 Dr. Pedro Radio y su anexo agropecuario.
Las capacitaciones continuarán hasta diciembre
El programa es implementado por el Ministerio de Gobierno y Trabajo, en articulación con la Facultad de Trabajo Social, la carrera de Ciencia Política de la UNER y el Consejo General de Educación (CGE).
Además de los estudiantes secundarios, el ciclo contempla actividades dirigidas a docentes, universitarios, personas mayores y personas con discapacidad.
La propuesta también incluye la elaboración de materiales accesibles para facilitar la comprensión del sistema electoral y ampliar el acceso a la información.
Con estas jornadas, el Gobierno provincial continuará difundiendo el funcionamiento de la Boleta Única de Papel en distintos puntos de Entre Ríos.