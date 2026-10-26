Paraná y Provincia se reunirán para definir las paradas del transporte metropolitano dentro de la ciudad

La Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos mantendrán este miércoles una reunión para analizar el funcionamiento del transporte metropolitano y definir la cantidad de paradas que estos colectivos podrán realizar dentro de la capital entrerriana. La subsecretaria de Movilidad y Transporte municipal, Lucrecia Escandón, explicó a Elonce que el encuentro buscará avanzar en un acuerdo para integrar ambos sistemas y evitar que la superposición de recorridos perjudique la sustentabilidad del servicio urbano.

La funcionaria señaló que el Municipio había propuesto reducir un 50% las paradas del transporte metropolitano dentro de Paraná, pero aseguró que esa modificación todavía no se concretó. Además, advirtió que actualmente una proporción considerable de los pasajeros de ese servicio realiza viajes dentro de la ciudad, situación que repercute en la distribución de los subsidios.

“Creemos que el sistema de transporte urbano de pasajeros y metropolitano tiene que ser pensado como un sistema integrado, pero hay una realidad y es que desde la nueva concesión el sistema metropolitano no funciona como metropolitano”, sostuvo Escandón.

El Municipio cuestiona la superposición de los servicios

La subsecretaria explicó que, según los relevamientos municipales, el 90% del recorrido del transporte metropolitano se desarrolla dentro de Paraná, al igual que el 90% de sus paradas.

Además, afirmó que el 60% de las personas que utilizan estos colectivos son habitantes de la capital provincial, un dato que consideró determinante para discutir cómo deben complementarse los servicios.

Escandón vinculó esta situación con el esquema de financiamiento del transporte público. Según explicó, los aportes nacionales y provinciales se distribuyen en función de la cantidad de boletos vendidos por cada servicio.

En consecuencia, cuando pasajeros que se trasladan dentro de Paraná utilizan colectivos metropolitanos, esos viajes no se contabilizan como demanda del sistema urbano municipal.

“Tenemos menos corte de boleto en el servicio, tenemos menos aportes de ambos gobiernos. Por ende, el subsidio municipal tiene que ser mayor para sostener la calidad del servicio que tenemos hoy o tenemos que ir a un proceso de recorte de prestación de servicio”, advirtió.

La propuesta de reducir las paradas metropolitanas

Según explicó, actualmente existen sectores donde estos colectivos mantienen prácticamente la misma distribución de paradas que tenían cuando formaban parte del sistema urbano.

“Habíamos acercado una primera propuesta de reducción de un 50% de las paradas dentro de la ciudad de Paraná”, recordó.

Escandón consideró que esa modificación permitiría ordenar los recorridos sin afectar necesariamente los principales destinos de quienes viajan desde localidades cercanas.

“Hoy pensamos que el servicio metropolitano sostiene las mismas paradas que cuando era servicio urbano. O sea, prácticamente en algunos casos cada 100 metros tiene una parada el servicio metropolitano en la ciudad de Paraná”, manifestó.

También señaló que el Municipio detectó incumplimientos relacionados con los lugares habilitados para el ascenso de pasajeros.

“Eso hoy no se está cumplimentando. Hemos labrado actas de infracción al servicio metropolitano por el alza en lugares que no estaban habilitados por la ciudad de Paraná”, afirmó.

Qué se discutirá en la reunión del miércoles

El encuentro tendrá como eje la búsqueda de un acuerdo entre las autoridades municipales y provinciales para establecer cómo debe funcionar el transporte metropolitano dentro de Paraná.

Uno de los puntos centrales será determinar cuáles son los destinos que necesitan mantener los pasajeros que llegan desde Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda.

“Eso es lo que estamos justamente discutiendo en esta mesa, cuáles son los puntos de destino de los ciudadanos que vienen del área metropolitana”, explicó Escandón.

La subsecretaria indicó que la intención es alcanzar una solución que contemple las necesidades de quienes utilizan ambos sistemas y permita sostener la prestación del transporte urbano.

“Urge y es muy necesario, sobre todo para poder seguir sosteniendo la calidad de servicio que nosotros tenemos hoy de transporte urbano dentro de la ciudad, que lleguemos a un acuerdo con el gobierno provincial”, expresó.

Por otra parte, consideró conveniente que posteriormente se genere una instancia de trabajo con los intendentes de las localidades del Gran Paraná.

“Entendemos que debiera generarse un espacio de articulación de trabajo con el resto de los intendentes del área metropolitana”, planteó.

Aclararon que no habrá cambios en las paradas desde noviembre

Ante las consultas sobre la posibilidad de que los colectivos metropolitanos dejen de detenerse en determinados sectores de Paraná a partir del 1° de noviembre, Escandón llevó "tranquilidad" a los usuarios.

“Esto no va a ser una medida que se va a tomar respecto al servicio metropolitano el 1 de noviembre. Estamos hoy en un espacio de articulación y de trabajo en conjunto con la provincia”, aclaró.

Asimismo, aseguró: “Cuando esa medida esté tomada, obviamente se pondrá en conocimiento de toda la ciudadanía de Paraná”.

La ampliación del transporte urbano y la cobertura en Paraná

Escandón relacionó la discusión sobre el servicio metropolitano con las modificaciones que el Municipio implementará en el transporte urbano desde el 1° de noviembre.

Entre ellas mencionó la incorporación de la nueva línea S, que permitirá atender sectores de Miguel David y Blas Parera que actualmente dependen del transporte metropolitano, además de modificaciones en la línea B para extender su cobertura hacia La Toma.

Lucrecia Escandón, sobre los cambios de recorridos en el transporte urbano

Según explicó, esas decisiones responden a pedidos de vecinos y al seguimiento de indicadores sobre la utilización de los recorridos.

“Tenemos una cobertura al 100% de la ciudad de Paraná. Después podemos discutir frecuencia, recorrido, un montón de cosas”, señaló.

Finalmente, sostuvo que las autoridades continuarán evaluando las "necesidades" de los usuarios y las condiciones de funcionamiento del sistema, mientras avanzan las conversaciones con el Gobierno provincia.