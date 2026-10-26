Milei sorprendió a un grupo de chicos desde el balcón de la Rosada con un gesto popular en redes sociales

Javier Milei hizo el gesto viral "six seven" desde el balcón de la Casa Rosada durante la mañana de este lunes, cuando salió a saludar a un grupo de estudiantes que recorría Plaza de Mayo. El Presidente estuvo acompañado por su hermana, Karina Milei, y varios integrantes del Gabinete nacional, en una escena que incluyó risas e intercambios con los jóvenes.

El mandatario apareció en el histórico balcón de la sede gubernamental antes de una reunión con sus ministros. Desde allí saludó a vecinos, turistas y delegaciones escolares que transitaban por la plaza, frente a la Casa Rosada.

En medio del encuentro, Milei reprodujo el movimiento conocido como "six seven", una tendencia popularizada entre niños y adolescentes que consiste en alternar las manos con las palmas hacia arriba. El gesto provocó una reacción distendida entre quienes presenciaban la escena.

Quiénes acompañaron a Milei en el balcón

Según informó Agencia Noticias Argentinas, junto al Presidente estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el titular de Salud, Mario Lugones.

También participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el vocero presidencial, Adrián Ravier; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Los funcionarios compartieron el saludo desde el balcón antes de continuar con la agenda oficial.

La aparición se produjo en una jornada de actividad institucional. Milei había llegado a la Casa Rosada alrededor de las 9:15 para recibir al príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta, Frey John Dunlap.

Una jornada de reuniones en la Casa Rosada

La agenda presidencial incluía además un encuentro de Gabinete, previsto desde las 10 horas en el Salón Eva Perón, con la participación de funcionarios nacionales.

La reunión se desarrolló después de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que Luiz Inácio Lula da Silva se impuso sobre Flávio Bolsonaro, según la información difundida por Noticias Argentinas.

En ese contexto, la salida al balcón ofreció una imagen diferente de la actividad oficial: Milei y sus colaboradores compartieron un momento informal con estudiantes y visitantes, marcado por un gesto viral que circula especialmente entre los más jóvenes.