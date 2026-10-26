Un motociclista fue hospitalizado tras chocar contra una camioneta frente al Parque Gazzano en Paraná

El accidente ocurrió poco antes de las 10 de este lunes sobre avenida Zanni, en Paraná. Un trabajador de motomandados colisionó con una camioneta conducida por una joven y debió ser trasladado en ambulancia al Hospital San Martín.
Un choque entre una moto y una camioneta en Paraná se registró durante la mañana de este lunes 26 de octubre, sobre avenida Zanni, frente al Parque Gazzano. Como consecuencia del impacto, el motociclista debió ser trasladado en ambulancia al Hospital San Martín para recibir atención médica.
El siniestro vial ocurrió poco antes de las 10 y tuvo como protagonistas a un trabajador de motomandados que circulaba en una motocicleta y a una joven que conducía una camioneta. Ambos vehículos colisionaron en inmediaciones del espacio verde.
De acuerdo con la información difundida por el periodista Mauricio Antematten, de Códigos, el motociclista requirió asistencia sanitaria luego del impacto. Una ambulancia intervino para trasladarlo al principal hospital público de la capital entrerriana.
Investigan las circunstancias del choque en avenida Zanni
Hasta el momento, no se informaron oficialmente las circunstancias que provocaron la colisión entre ambos vehículos. Tampoco trascendieron precisiones sobre las maniobras realizadas por los conductores antes del accidente.
En cuanto al estado de salud del motociclista, se confirmó su traslado al Hospital San Martín, aunque todavía no se dieron a conocer detalles sobre las lesiones que habría sufrido ni sobre su evolución.
Respecto de la conductora de la camioneta, la información disponible no precisa si sufrió lesiones como consecuencia del choque. Se aguardan nuevos datos que permitan establecer las condiciones en las que se produjo el siniestro.
El accidente ocurrió frente al Parque Gazzano
El hecho tuvo lugar sobre avenida Zanni, una de las arterias de circulación de Paraná, a la altura del Parque Gazzano, durante las primeras horas de actividad de este lunes.
La colisión involucró a dos vehículos de características diferentes y derivó en la intervención de una ambulancia para asistir al trabajador que se desplazaba en motocicleta.
Por el momento, no se difundieron informes oficiales sobre las causas del accidente ni sobre posibles responsabilidades. Se espera que en las próximas horas se conozcan mayores precisiones acerca del estado del motociclista y las circunstancias del choque.