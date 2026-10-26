Salta: hallaron a una joven muerta durante la búsqueda de un preso y su familia reclama justicia

Policías que buscaban a un preso fugado encontraron el cuerpo de Roxana Guiravica, de 28 años, en una zona de monte cercana al relleno sanitario de San José de Metán, en Salta. El hallazgo ocurrió el sábado y dio inicio a una investigación para establecer las circunstancias de su muerte.

Los efectivos de la División Caballería realizaban rastrillajes al norte de la ciudad para localizar a un detenido que se había escapado de la Comisaría de El Galpón. Durante el recorrido advirtieron la presencia del cuerpo y avisaron a las autoridades judiciales.

La causa quedó a cargo del fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, quien se presentó en el lugar y dispuso la intervención de Criminalística y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), según informó el medio Voces Críticas de Salta.

Qué informó la Fiscalía sobre la autopsia

El cuerpo fue trasladado a la capital de Salta, donde los especialistas del Servicio de Tanatología Forense del CIF realizaron la autopsia. El Ministerio Público Fiscal difundió el domingo los resultados preliminares.

El examen determinó que la joven murió por asfixia mecánica. Sin embargo, la causa física del fallecimiento no establece por sí sola las circunstancias en las que ocurrió, que continúan bajo investigación.

Los familiares realizaron la identificación formal de Roxana. Una vez completados los procedimientos correspondientes, las autoridades dispusieron la entrega del cuerpo para su inhumación.

La familia pidió que se profundice la investigación

Cintia Rueda, hermana de la joven, cuestionó la hipótesis de que Roxana se hubiera quitado la vida. “No creo que se haya quitado la vida, alguien le hizo algo”, expresó en declaraciones a El Tribuno.

Según contó, la familia había perdido contacto con ella aproximadamente una semana antes del hallazgo. Explicó que no habían presentado una denuncia por desaparición porque la joven solía ausentarse de su hogar durante varios días.

Los allegados también plantearon dudas sobre las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo y solicitaron que se esclarezca lo sucedido. Hasta el momento, esas sospechas no fueron confirmadas por la investigación judicial.

El hallazgo se produjo durante otro operativo

La búsqueda del preso fugado fue la circunstancia que permitió localizar a Roxana. No se informó oficialmente que exista una vinculación entre ese detenido y la muerte de la joven.

El Ministerio Público Fiscal de Salta indicó que las actuaciones continúan bajo el protocolo para investigar muertes cuyas circunstancias no están esclarecidas. Las medidas deben permitir determinar si hubo intervención de otras personas.

La investigación permanece abierta, a la espera del avance de las pericias y de los demás elementos que reúna la Fiscalía. Los resultados preliminares de la autopsia forman parte de esas actuaciones.