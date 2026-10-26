Un auto chocó contra un poste de alumbrado sobre Ruta 11, en el acceso a Oro Verde

Un automóvil chocó contra un poste de alumbrado público en la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 5,5, en jurisdicción de Oro Verde. El siniestro vial ocurrió este lunes 26 de octubre, alrededor de las 6:02, cuando el conductor intentó ingresar a una colectora y perdió el control del vehículo.

Según el informe policial, un hombre de 43 años circulaba de norte a sur a bordo de un Chevrolet Sonic cuando decidió tomar la colectora para evitar pasar por el semáforo.

Al realizar la maniobra, el automovilista frenó, pero el vehículo no respondió como esperaba debido a la presencia de piedras sueltas sobre la calzada. Como consecuencia, terminó impactando contra un poste de luminaria.

El conductor resultó ileso

A pesar del impacto, el hombre no sufrió lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

El conductor informó a los efectivos policiales que se comunicaría con la grúa de su compañía de seguros para retirar el automóvil del lugar.

En el procedimiento intervino personal policial de la jurisdicción de comisaría Oro Verde, con la participación de móviles que acudieron para constatar lo sucedido.

El accidente dejó daños materiales, sin personas heridas, según confirmaron las fuentes policiales.

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