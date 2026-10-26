Fiat y Peugeot adelantan vacaciones y suspenden la producción por la caída de ventas y exportaciones

Las fábricas de Fiat y Peugeot en Argentina finalizarán el año con suspensiones de personal, interrupciones en la producción y vacaciones adelantadas, debido a la caída de las ventas en el mercado interno y la disminución de las exportaciones. Las medidas alcanzan a las plantas de Stellantis en El Palomar, provincia de Buenos Aires, y Córdoba, donde la actividad recién se normalizaría a mediados de enero.

La automotriz, que emplea a alrededor de 5.000 trabajadores entre ambos establecimientos, confirmó que ajustará sus niveles de fabricación a la demanda actual. La decisión afecta principalmente a los modelos Peugeot 208 y 2008, además de las camionetas Fiat Titano y RAM Dakota, publicó Clarín.

Desde la compañía aseguraron que las modificaciones en el calendario productivo no implicarán despidos. “Estamos ajustando la producción a la demanda actual, sin despedir un solo operario”, señalaron fuentes de Stellantis Argentina.

La fábrica de Peugeot suspende su producción

La planta de El Palomar, donde se fabrican los Peugeot 208 y 2008, comenzará este lunes un período de actividad reducida que se extenderá hasta el 18 de enero.

Durante ese lapso, la empresa prevé mantener la producción de vehículos únicamente durante dos semanas, entre fines de noviembre y comienzos de diciembre.

El resto del calendario estará cubierto por suspensiones de trabajadores y vacaciones anticipadas, según la planificación informada.

La medida representa una nueva reducción de actividad en el establecimiento bonaerense, que ya había atravesado cambios en su esquema de producción durante el año.

En mayo, Peugeot eliminó uno de sus turnos de trabajo y abrió un programa de retiros voluntarios, al que habrían adherido aproximadamente 600 operarios.

Fiat Titano y RAM Dakota dejarán de fabricarse temporalmente

En Córdoba, la reducción de actividad afectará a la línea donde se producen las camionetas Fiat Titano y RAM Dakota, dos modelos que comenzaron a fabricarse en el país tras una inversión de 385 millones de dólares.

Actualmente, esa línea continúa funcionando, aunque con un ritmo de producción menor al habitual.

Según el cronograma previsto, la fabricación de ambas pick-ups se interrumpirá a comienzos de diciembre y permanecerá suspendida hasta el 18 de enero.

La decisión está relacionada principalmente con la disminución de los volúmenes de exportación, un factor que afecta la planificación industrial de la automotriz.

La producción de estas camionetas constituye uno de los proyectos recientes de Stellantis en Argentina, por lo que la interrupción temporal se produce poco después de su puesta en marcha.

Qué pasará con la producción del Fiat Cronos

A diferencia de las camionetas, el Fiat Cronos continuará fabricándose con normalidad en Córdoba hasta fin de año.

La línea destinada a este modelo no está incluida en el esquema de suspensiones anunciado para las pick-ups.

Tampoco se prevén modificaciones en la puesta en marcha de la nueva fábrica de motores que Stellantis inaugurará en el complejo industrial cordobés a comienzos del próximo mes.

El establecimiento producirá motores nafteros e híbridos destinados a las camionetas fabricadas en Argentina y a otras plantas de la compañía en la región.

Entre los destinos previstos se encuentran la fábrica de Nordex, en Uruguay, y el complejo industrial de Pernambuco, Brasil, donde se producen vehículos de las marcas Jeep y RAM.

De esta manera, la empresa mantendrá activos otros proyectos industriales mientras ajusta temporalmente las líneas afectadas por la menor demanda.

Stellantis descartó el cierre de sus fábricas argentinas

La información sobre las suspensiones fue publicada por el sitio especializado A Rodar Post y confirmada por fuentes de Stellantis Argentina.

Las medidas se conocen después de que el presidente de la filial argentina, Martín Zuppi, descartara la posibilidad de cerrar alguna de las dos plantas que la automotriz posee en el país.

Durante una presentación realizada en Salta, el directivo afirmó que la posición oficial de la compañía es mantener la continuidad productiva de ambos establecimientos.

“La posición oficial de Stellantis Argentina es de continuidad productiva total tanto en la planta de El Palomar como en la de Córdoba, las cuales siguen y seguirán operando con normalidad”, expresó.

Sus declaraciones buscaron llevar tranquilidad después de las afirmaciones realizadas a comienzos de octubre por Herlander Zola, directivo regional de Stellantis, quien había señalado que la continuidad de las fábricas dependería de las condiciones del mercado y la competitividad.

“Dependiendo del mercado, las regulaciones y la competitividad del producto, podríamos trasladarnos de una a otra, mantener ambas, cerrar una y conservar la otra, o cerrar ambas”, había manifestado Zola ante medios brasileños.

La compañía sostiene ahora que las suspensiones forman parte de una adecuación temporal de los niveles productivos y no de un plan de cierre de establecimientos.

Las ventas de Peugeot cayeron más del 30%

Uno de los principales factores detrás de la decisión es la fuerte disminución de los patentamientos de vehículos Peugeot en el mercado argentino.

El modelo más afectado es el Peugeot 208, que registró una caída interanual del 38,3% durante los primeros nueve meses de 2026.

Entre enero y septiembre de 2025 se habían patentado casi 25.000 unidades, mientras que en el mismo período de este año la cifra apenas superó las 15.000.

Esto representa una reducción de aproximadamente 10.000 vehículos vendidos en comparación con el año anterior.

El Peugeot 2008 también registró una disminución importante. Con 8.656 unidades patentadas entre enero y septiembre de 2026, sus ventas retrocedieron un 32,5% respecto del mismo período de 2025.

Ambos modelos enfrentan un escenario de mayor competencia en sus respectivos segmentos, especialmente por el ingreso de vehículos importados.

La competencia de los autos chinos y el impacto en la industria

Entre los factores que afectan las ventas aparece el crecimiento de la oferta de vehículos de origen chino, particularmente modelos híbridos y eléctricos.

Estos automóviles comenzaron a ganar presencia en el mercado argentino desde fines del año pasado, favorecidos por un cupo de importación sin aranceles para determinadas unidades con esas tecnologías.

Por su posicionamiento comercial y sus precios, los Peugeot 208 y 2008 quedaron expuestos a una competencia más intensa.

A esta situación se suma la disminución de las exportaciones de las camionetas producidas en Córdoba, que obliga a revisar los volúmenes de fabricación previstos.

El resultado es un cierre de año con menor actividad en dos establecimientos importantes de la industria automotriz argentina.

Stellantis prevé retomar el funcionamiento habitual de las líneas afectadas hacia el 18 de enero, mientras mantiene la producción del Fiat Cronos y avanza con la inauguración de su nueva fábrica de motores en Córdoba.