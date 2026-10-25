Empleados de comercio: cuánto cobrarán en noviembre y qué se sabe del próximo aumento

Los empleados de comercio esperan una revisión paritaria que podría modificar los salarios de noviembre. Mientras no se confirme un nuevo acuerdo, las escalas de octubre sirven como referencia. Los montos por categoría y qué adicionales pueden incrementar el sueldo.
Los empleados de comercio esperan definiciones sobre un posible aumento salarial en noviembre de 2026, en el marco de la revisión paritaria prevista entre la FAECyS y las cámaras empresariales del sector. Hasta el momento, no se informó un nuevo acuerdo, por lo que los valores vigentes en octubre constituyen la referencia para calcular los próximos haberes.
La negociación determinará si habrá una actualización de los salarios correspondientes a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que abarca distintas actividades comerciales y de servicios.
Mientras se aguardan novedades, las escalas actuales permiten conocer los montos de referencia para cada categoría. Los importes corresponden a trabajadores de jornada completa y pueden variar según la antigüedad, el presentismo y otros adicionales.
Cuánto cobran los empleados de comercio de maestranza
El personal de maestranza cuenta con tres categorías salariales. Los montos de referencia son los siguientes:
Categoría A: $1.303.900.
Categoría B: $1.307.292.
Categoría C: $1.319.176.
Estos valores se mantienen como referencia para noviembre mientras no se oficialice una nueva actualización salarial.
Sueldos del personal administrativo
Los trabajadores administrativos están distribuidos en seis categorías, con diferencias salariales según las funciones y responsabilidades correspondientes.
Categoría A: $1.316.632.
Categoría B: $1.321.729.
Categoría C: $1.326.821.
Categoría D: $1.342.103.
Categoría E: $1.354.836.
Categoría F: $1.373.514.
La categoría F registra el importe más elevado dentro del agrupamiento administrativo, según los valores informados.
Cuánto cobrarán los cajeros en noviembre
Los empleados que desempeñan tareas de caja cuentan con tres categorías dentro del convenio colectivo.
Categoría A: $1.320.875.
Categoría B: $1.326.821.
Categoría C: $1.334.462.
Los montos pueden incrementarse por los adicionales que correspondan a cada trabajador, de acuerdo con las condiciones de contratación y la liquidación salarial.
Escala salarial de auxiliares y auxiliares especializados
El convenio también contempla distintas categorías para los trabajadores auxiliares y aquellos que realizan tareas especializadas, publicó Iprofesional.
Los importes de referencia para auxiliares son:
Categoría A: $1.320.875.
Categoría B: $1.329.365.
Categoría C: $1.357.383.
En el caso de los auxiliares especializados, los valores son:
Categoría A: $1.331.067.
Categoría B: $1.346.346.
Cuánto cobrarán los vendedores
Los vendedores constituyen otro de los grupos alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Las escalas de referencia establecen los siguientes montos:
Categoría A: $1.320.875.
Categoría B: $1.346.349.
Categoría C: $1.354.836.
Categoría D: $1.373.514.
De acuerdo con estos valores, los vendedores de categoría D se encuentran entre los trabajadores con mayores remuneraciones de referencia dentro de la escala informada.