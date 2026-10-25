Gualeguaychú le dio cierre al Mundial de Canotaje 2026 con una emotiva ceremonia

Este domingo finalizó el Mundial de Canotaje Gualeguaychú 2026, un evento deportivo que tras una semana de competencia marcó un verdadero hito histórico en nuestra ciudad, ya que más de 700 palistas de 40 países compitieron en el río Gualeguaychú, y la Costanera fue escenario de un campeonato que quedará en la historia.

La última jornada estuvo dedicada a las pruebas de dobles de larga distancia, y el cierre dejó una de las mayores alegrías para el deporte entrerriano. Agustín Ratto, de Concepción del Uruguay, junto al bonaerense Juan Cáceres, consiguió la medalla de plata en la K2 Hombres Senior tras la última prueba del certamen.

Foto: Municipalidad de Gualeguaychú.

Con un marco de público que superó todas las expectativas y con el firme acompañamiento de toda la comunidad, la última carrera, en la cual los argentinos lograron el subcampeonato del mundo, las tribunas no dejaron de alentar a lo largo de toda la competencia.

Lo cierto es que tras una semana que quedará en el recuerdo, luego de la última competencia se realizó la última entrega de medallas y copas a los mejores del certamen y de esta manera culminó uno de los eventos deportivos más importantes acontecidos en Gualeguaychú.

Foto: Municipalidad de Gualeguaychú.

Los entrerrianos en el Mundial de Canotaje

Agustín Ratto, palista de Concepción del Uruguay; y Juan Cáceres, de Buenos Aires, se quedaron con la medalla de plata en la K2 Hombres Senior, con un tiempo de 01:58:10.73. La definición fue un cierre espectacular: los argentinos quedaron a apenas 1,75 segundos de los daneses Valdemar Jorgensen y Jonathan Hansen, que ganaron con 01:58:08.98. Detrás de los argentinos quedaron los húngaros Adrián Boros y Tamás Erdélyi, con 01:58:21.10. El día anterior, Ratto había sido 4.º en la K1 Hombres Senior, entre los mejores del mundo.

Como dato color, en la misma prueba compitió Fernando Pimenta, el emblemático palista portugués, tan querido por el público de la ciudad. Junto a su compatriota José Ramalho finalizó en la 7.ª posición, con un tiempo de 01:58:46.06.

Foto: Municipalidad de Gualeguaychú.

Leonel Bauduco, de Concepción del Uruguay, quedó muy cerca del podio en la K2 Hombres Junior. Terminó en la 5.ª posición con un tiempo de 01:36:28.17.

Por su parte, el palista gualeguaychuense Roberto “Tito” Palacios finalizó 9.º en la C2 Hombres Senior, junto al colonense Claudio Paiva, con un tiempo de 1:49:43.83.

Además de esta prueba, durante el Mundial había competido el lunes en la modalidad Masters, donde obtuvo la medalla de plata, y en la C2 Hombres 35-39, en la que no tuvo rivales. El viernes, en la modalidad maratón, había terminado 18.º en la C1 Hombres Senior.

Finalmente, María “Magui” Garro, de Concepción del Uruguay, junto a Micaela Maslein, de Paraná, quedó en la 6.ª posición de la K2 Mujeres Senior con un tiempo de 1:56:46.44. El jueves, la palista había ganado la medalla de bronce en la K1 Mujeres Senior – Carrera Corta Final. En la modalidad Masters, además, se quedó con la medalla de oro en K2 Mixto 35-44, junto a Rodrigo Caffa.

Foto: Municipalidad de Gualeguaychú.

Resultados del domingo

- C1 Femenino Senior: 1.ª María Mailliard (Chile) 1:17:56.93, 2.ª Lili Matkovics (Hungría) 1:20:10.01 y 3.ª Liudmyla Babak (Ucrania) 1:20:18.95.

- K2 Femenino Senior: 1.ª Tania Álvarez y Tania Fernández (España) 1:55:12.60, 2.ª Panna Csepe y Panna Sinkó (Hungría) 1:55:13.69 y 3.ª Jade Wilson y Georgia Singe (Sudáfrica) 1:56:18.66.

- C2 Masculino Senior: 1.º Ricardo Coelho y Rui Lacerda (Portugal), 2.º Manuel Garrido y Jaime Duro (España) y 3.º Mateusz Zuchora y Mateusz Borgiel (Polonia).

Foto: Municipalidad de Gualeguaychú.

- K2 Masculino Junior: 1.º Leonardo Candela y Matteo Savella (Italia), 2.º Domonkos Tóth y Dávid Görbe (Hungría) y 3.º Hunor Mayer y Ármin Pálinkás (Hungría).

- K2 Masculino Senior: 1.º Valdemar Jorgensen y Jonathan Hansen (Dinamarca) 01:58:08.98, 2.º Agustín Ratto y Juan Cáceres (Argentina) 01:58:10.73 y 3.º Adrián Boros y Tamás Erdélyi (Hungría) 01:58:21.10.