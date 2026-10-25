Patronato pierde 1-0 con Agropecuario y complica su permanencia en la Primera Nacional

REDACCIÓN ELONCE
La pelea por el segundo descenso en la Zona B de la Primera Nacional está que arde y Patronato busca tres puntos clave en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Seguí las incidencias del partido.
Patronato llega a este domingo con un solo objetivo: sumar para salvarse definitivamente o depender de sí mismo para la última fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Hoy enfrenta a Agropecuarios de Carlos Casares (provincia de Buenos Aires). Seguí los comentarios por La Cadena Entrerriana del Gol, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.
El elenco de Paraná viene de caer 1-0 ante Tristán Suárez en condición de visitante, pero tiene solamente 37 puntos, uno por encima de Chacarita y Nueva Chicago.
Seguí las incidencias del partido:
A los tres minutos, Hernán Rivero generó la primera acción de peligro para Patronato, que casi se pone arriba del marcador.
Barinaga volvió a probar suerte tras un error de un jugador de Agropecuario y casi llegó el gol. A la jugada siguiente, tras un tiro de esquina, Meritello ganó de cabeza y la pelota se fue por arriba del travesaño.
Un rechace de Valentín Pereyra quedó en potestad del experimentado Gagliardi, que probó y obligó una atajada de Alan Sosa para evitar la primera emoción visitante a los nueve minutos.
Pereyra estuvo electrizante desde su banda y agarró muy abajo la pelota. Su remate se fue por encima del travesaño.
Insinuó nuevamente Patronato de la mano de Hernán Rivero, que le ganó a la defensa y por muy poco no llegó el primero del Rojinegro.
Gallucci Otero fue el primer amonestado tras una dura infracción sobre Pereyra en 16 minutos.
Rivero anticipó a su defensor en el área y no pudo esquinar el remate, que terminó en las manos del arquero Acosta.
Acosta ya es figura en el elenco visitante tras una salida forzada del área tras un error de los zagueros centrales.
A los 22 minutos, tiro libre para Agropecuario en los pies de Mosqueira, que se va al lado de uno de los palos.
A los 24 minutos, error de Picco en el fondo permitió el primer gol de Agropecuario de la mano de Vega, que estampó el 1-0 para la visita.
"Juan Cruz Vega" Por el gol del jugador de Agropecuario tras un grosero error de la defensa de Patronato. https://t.co/MxeiTtBELI— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 25, 2026
En los minutos finales del primer tiempo, se queda sin ideas Patronato para generar acciones de riesgo en el área rival. La visita, en cambio, apuesta a un contragolpe para estirar la ventaja.
A los 40 minutos, Rueda intentó de lejos y buscó a Meritello, que no pudo empujar el balón dentro del arco. Después, el asistente levantó la bandera por posición adelantada.
Soldano no pudo estampar el empate en medio de una serie de rebotes en el área. La pelota se fue al tiro de esquina. Patronato se acerca al área rival.
Finalizó el primer tiempo, con Patronato perdiendo 1-0 tras el gol de Juan Cruz Vega.
Formaciones confirmadas:
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda; Franco Meritello, Fernando Evangelista, Nahuel Genez; Alejo Miró, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Hernán Rivero.