Con el objetivo de sumar para mantener la categoría, Patronato recibe a Agropecuario: empata 0 a 0

La pelea por el segundo descenso en la Zona B de la Primera Nacional está que arde y Patronato busca tres puntos clave en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Seguí las incidencias del partido.
Patronato llega a este domingo con un solo objetivo: sumar para salvarse definitivamente o depender de sí mismo para la última fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Hoy enfrenta a Agropecuarios de Carlos Casares (provincia de Buenos Aires). Seguí los comentarios por La Cadena Entrerriana del Gol, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.
El elenco de Paraná viene de caer 1-0 ante Tristán Suárez en condición de visitante, pero tiene solamente 37 puntos, uno por encima de Chacarita y Nueva Chicago.
Seguí las incidencias del partido:
A los tres minutos, Hernán Rivero generó la primera acción de peligro para Patronato, que casi se pone arriba del marcador.
Barinaga volvió a probar suerte tras un error de un jugador de Agropecuario y casi llegó el gol. A la jugada siguiente, tras un tiro de esquina, Meritello ganó de cabeza y la pelota se fue por arriba del travesaño.
Formaciones confirmadas:
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda; Franco Meritello, Fernando Evangelista, Nahuel Genez; Alejo Miró, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Hernán Rivero.