Programa Raíces: aprobaron 247 créditos para viviendas y abrirán una nueva evaluación para 1.137 postulantes

El programa Raíces del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) alcanzó los 247 créditos aprobados en Entre Ríos desde su relanzamiento en mayo de 2026. Además, otras 195 solicitudes se encuentran en la etapa final del trámite y la próxima semana se prevé habilitar una nueva instancia de evaluación para 1.137 postulantes.

La iniciativa provincial está destinada a financiar la construcción de viviendas en terrenos propios y la ampliación o refacción de inmuebles existentes. Según los datos oficiales actualizados al 23 de octubre, el organismo evaluó 1.130 carpetas de familias pertenecientes a 85 localidades de los 17 departamentos entrerrianos.

El Gobierno provincial busca agilizar los procedimientos de aprobación y ampliar el acceso al financiamiento habitacional. En ese marco, el gobernador Rogelio Frigerio sostuvo que “la política habitacional tiene que ser una prioridad de todos los gobiernos”.

Cuántos créditos aprobó el programa Raíces

Relanzado el 21 de mayo de 2026, Raíces registra 247 créditos aprobados y otras 195 solicitudes próximas a completar el proceso administrativo.

Si se suman los créditos otorgados mediante su antecesor, Ahora Tu Hogar, el IAPV contabiliza 529 aprobaciones entre ambas operatorias.

La meta del organismo es alcanzar los 1.000 créditos aprobados en 2027.

Uno de los principales resultados informados corresponde a la reducción de los plazos de tramitación. El programa alcanzó sus primeros 100 créditos aprobados en 94 días desde la apertura de carpetas.

Ese tiempo representa una disminución del 37% respecto de la operatoria anterior. Además, el 92% de esos primeros 100 créditos se aprobó en menos de 90 días de tramitación.

Quiénes pueden acceder a los créditos para viviendas

El programa contempla dos modalidades de financiamiento: construcción de una vivienda en terreno propio y ampliación o refacción de una vivienda existente.

Con el relanzamiento, el límite de ingresos familiares admitidos se amplió de ocho a diez salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM).

Según el relevamiento oficial, entre los primeros 100 titulares aprobados, el 46% tiene menos de 35 años.

El perfil de ingresos de ese grupo muestra que un hogar típico percibe aproximadamente 5,7 salarios mínimos, equivalentes a unos $2,2 millones mensuales, según los valores de octubre de 2026.

La operatoria está orientada a familias con ingresos formales que necesitan financiamiento para construir su casa o realizar mejoras en la vivienda que ya poseen.

Evaluarán a otros 1.137 postulantes

El IAPV prevé habilitar la próxima semana nuevos lotes de evaluación para quienes se inscribieron después del relanzamiento del programa y cumplen con los requisitos iniciales.

En total, 1.137 postulantes están en condiciones de avanzar a esta instancia, de acuerdo con su número de orden.

De ese grupo, 541 solicitudes corresponden a construcción de viviendas, mientras que las otras 596 son para ampliación o refacción.

El organismo indicó que el sistema actual reemplazó la selección mediante sorteos por un procedimiento basado en el cumplimiento de requisitos y un orden de evaluación.

También se incorporó a quienes ya estaban inscriptos en etapas anteriores y no habían resultado beneficiados en los sorteos.

Qué cambios implementará el IAPV para agilizar los trámites

El análisis de las primeras solicitudes permitió identificar que una parte de las demoras se produce por inconvenientes con la documentación presentada.

Para reducir esos obstáculos, el organismo implementó y proyecta modificaciones en el proceso de evaluación.

Entre las medidas se encuentra la validación de la escritura al momento de la inscripción, con el objetivo de detectar posibles dificultades desde el inicio del trámite.

También se prevé eliminar la presentación de documentos que el propio IAPV pueda consultar mediante sus sistemas administrativos.

Otra modificación consiste en permitir hasta dos reevaluaciones por etapa, para que los postulantes puedan corregir observaciones sin tener que reiniciar todo el procedimiento.

Alcance del programa en los 17 departamentos de Entre Ríos

Las 1.130 carpetas evaluadas hasta el momento corresponden a familias de 85 localidades distribuidas en los 17 departamentos de Entre Ríos.

Desde el Gobierno provincial destacaron que esta distribución permite financiar obras en las ciudades y localidades donde residen los beneficiarios, con impacto también en la actividad económica vinculada a la construcción.

Entre las solicitudes ya evaluadas y las que están listas para ingresar al proceso, la demanda supera las 2.200 familias.

Con los nuevos lotes de evaluación previstos para la próxima semana, el IAPV buscará avanzar en la tramitación de créditos y reducir los tiempos de respuesta para quienes esperan construir, ampliar o refaccionar sus viviendas.