Explotó un tanque de asfalto en Chaco y un operario sufrió graves quemaduras

El accidente ocurrió en una empresa vial de Puerto Tirol, sobre la Ruta Nacional 16. Un trabajador de 59 años sufrió quemaduras en el rostro y permanece internado en grave estado, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.
Un tanque de almacenamiento de asfalto líquido explotó en una empresa vial de Puerto Tirol, Chaco, y dejó a un operario de 59 años gravemente herido. El accidente laboral ocurrió este sábado, alrededor de las 13, en un establecimiento ubicado sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 29.
El trabajador sufrió quemaduras en el rostro y debió recibir asistencia respiratoria mecánica. Fue trasladado al Hospital Julio C. Perrando de Resistencia, donde permanece internado en grave estado y con pronóstico reservado.
Según las primeras averiguaciones, la explosión se habría producido por una acumulación de gases en el interior del tanque. Al momento del accidente, el operario se encontraba en la parte superior de la estructura, supervisando el proceso de producción.
El estado de salud del trabajador
El hombre, identificado por sus iniciales J. R., es oriundo de Puerto Tirol y fue asistido tras la explosión.
En el Hospital Julio C. Perrando fue examinado por una médica, quien diagnosticó “quemaduras en región facial, con asistencia mecánica respiratoria, estado grave y pronóstico reservado”.
La gravedad de las lesiones motivó su atención de urgencia en el centro de salud de Resistencia.
Investigan las causas de la explosión
Tras el accidente, intervinieron efectivos policiales y personal de Bomberos para realizar las actuaciones correspondientes.
La principal hipótesis inicial apunta a una posible acumulación de gases dentro del tanque de almacenamiento de asfalto líquido.
Se aguardan las pericias para determinar las circunstancias en las que ocurrió la explosión. (con información de Diario Chaco y Radio Sudamericana)