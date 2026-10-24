Exhiben el sable de gala de Urquiza en Concepción del Uruguay y destacan su legado en la organización nacional

La Semana Homenaje a Urquiza en Concepción del Uruguay reúne actividades culturales, educativas e históricas para recordar los 225 años del nacimiento del general Justo José de Urquiza. Entre las principales propuestas se destaca la exhibición de su sable de gala en el histórico Colegio del Uruguay, una pieza trasladada desde Paraná que permite acercar a los visitantes al patrimonio vinculado con una de las figuras centrales de la organización nacional.

El guía turístico Mario Lovisa dialogó con Elonce sobre las actividades y destacó la importancia de recuperar el legado político y educativo de Urquiza. En particular, puso en valor la creación del Colegio del Uruguay, una institución que cumple 177 años y por cuyas aulas pasaron destacadas personalidades de la historia argentina.

La programación fue impulsada por autoridades municipales e instituciones relacionadas con la historia de Concepción del Uruguay, conocida como La Histórica por su protagonismo en el pasado provincial y nacional. Durante estos días, estudiantes de distintos puntos de Entre Ríos recorrieron lugares emblemáticos de la ciudad y participaron de propuestas destinadas a conocer su patrimonio.

El sable de gala de Urquiza llegó al histórico colegio

Una de las novedades de la celebración fue la llegada del sable de gala del general.

“Llegaron desde Paraná trayendo este sable, que fue expuesto en la jornada de ayer y está siendo expuesto en la jornada de hoy en el pórtico de entrada del histórico colegio”, contó Lovisa.

La pieza se sumó a las actividades organizadas para recordar el nacimiento de Urquiza y despertó interés entre quienes recorrieron la institución.

El guía turístico también señaló que existe la posibilidad de extender su permanencia en la ciudad, aunque aclaró que todavía no había una decisión confirmada.

“Ahora, al trasladarse el evento del desfile, posiblemente quede aquí en la ciudad para el próximo fin de semana. Eso se verá, las autoridades lo decidirán”, explicó.

La importancia de Urquiza en la organización nacional

Durante la entrevista, Lovisa consideró que el papel del general entrerriano en la historia argentina merece una mayor valoración.

“La figura de Urquiza a nivel nacional quizás no se la ha dimensionado, pero marca una etapa después del enfrentamiento con el gobierno de Buenos Aires y Rosas, una etapa de la organización nacional”, expresó.

El guía turístico hizo referencia al proceso que siguió a la caída de Juan Manuel de Rosas y que permitió avanzar hacia la organización constitucional del país.

“Entendemos que es el máximo logro que tuvo Entre Ríos a través de la figura de Justo José de Urquiza”, sostuvo.

También destacó la importancia del Congreso Constituyente reunido en Santa Fe, que sancionó la Constitución Nacional de 1853, y señaló que estos acontecimientos forman parte de una historia que merece ser transmitida a las nuevas generaciones.

El impulso a la educación y los 177 años del Colegio del Uruguay

Otro de los aspectos que Lovisa consideró fundamentales fue la política educativa desarrollada durante los gobiernos de Urquiza.

En 1849 se fundó el Colegio del Uruguay, una institución que se convirtió en referencia para la formación de estudiantes provenientes de diferentes provincias argentinas.

“Resaltamos la figura de Urquiza en la organización nacional, pero también la incorporación de la enseñanza en un momento en donde no había más que dos colegios en el país y se suma el Colegio Nacional”, explicó.

Lovisa destacó que la institución mantuvo durante décadas un importante prestigio académico y contribuyó a la formación de dirigentes políticos, profesionales y educadores.

Entre quienes pasaron por sus aulas mencionó a Julio Argentino Roca, Victorino de la Plaza y Benigno Ferreira, quien posteriormente fue presidente de Paraguay.

También recordó la vinculación de la familia Frondizi con Concepción del Uruguay y la trayectoria del educador José Benjamín Zubiaur, relacionado con los comienzos del movimiento olímpico moderno.

Historias que se recuperan durante las visitas guiadas

El guía turístico explicó que las recorridas por el Colegio del Uruguay permiten descubrir episodios que no siempre son conocidos por quienes llegan a la ciudad.

Uno de los espacios destacados es la biblioteca, donde funcionó la Legislatura de Entre Ríos cuando Concepción del Uruguay era capital provincial.

En ese lugar, los guías suelen compartir historias y proponer preguntas a los contingentes escolares para despertar su curiosidad.

Lovisa mencionó especialmente la figura de José Benjamín Zubiaur, cuya trayectoria es recordada durante los recorridos por su vinculación con la educación y el olimpismo.

También resaltó que el proyecto educativo de Urquiza tuvo continuidad en iniciativas vinculadas con la formación docente y recordó sus acuerdos con Domingo Faustino Sarmiento para impulsar escuelas normales en Entre Ríos.

“Los entrerrianos hemos sido un bastión muy importante en el tema de educación y gracias a la figura de Justo José de Urquiza”, afirmó.

Los lugares que mantienen viva la historia de Urquiza

Durante la Semana Homenaje, los visitantes pueden recorrer distintos espacios que conservan parte de la historia del general.

Entre ellos se encuentran el Palacio San José, antigua residencia de Urquiza; el Colegio del Uruguay, fundado durante su gobierno; y la Basílica de la Inmaculada Concepción, donde descansan sus restos.

Lovisa explicó que las visitas permiten conocer tanto la trayectoria política del expresidente como su vida familiar y las transformaciones que impulsó en la provincia.

Semana Homenaje a Urquiza en Concepción del Uruguay

En ese sentido, destacó la importancia de que los estudiantes conozcan los acontecimientos que marcaron la historia entrerriana y su influencia en la construcción del país.

El desfile homenaje se realizará el próximo domingo

Como parte de la programación, estaba previsto realizar un desfile con la participación de bandas militares, Granaderos y Patricios, entre otras agrupaciones.

Sin embargo, las autoridades municipales resolvieron postergarlo para el próximo domingo debido a la inestabilidad meteorológica.

La celebración también había contemplado la participación del cantante uruguayense Emanuel Noir, anunciado para interpretar el himno de Concepción del Uruguay.