Misa del papa León XIV en Córdoba: qué elementos se pueden llevar y cuáles están prohibidos

La misa del papa León XIV en Córdoba reunirá a una multitud de fieles en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). A pocos días de la celebración, la Arquidiócesis difundió una serie de recomendaciones sobre los elementos permitidos y prohibidos para ingresar al lugar, con el objetivo de facilitar los controles de seguridad y evitar demoras.

La organización estableció restricciones para objetos que puedan representar riesgos o dificultar la circulación de los asistentes. Al mismo tiempo, autorizó el ingreso de alimentos, bebidas, elementos de protección personal y artículos destinados a mejorar la comodidad durante la jornada, informó La Voz del Interior.

Desde la Arquidiócesis señalaron que respetar las indicaciones permitirá “vivir esta gran fiesta con alegría, cuidado y fraternidad”, ante la convocatoria masiva prevista para la visita del Sumo Pontífice.

Qué elementos están prohibidos en la misa del Papa

La organización difundió una lista de objetos que no podrán ingresar al predio de Fadea. Entre las principales restricciones se encuentran las bebidas alcohólicas, los envases de vidrio y los bolsos de grandes dimensiones.

Los elementos prohibidos son:

Bebidas alcohólicas y envases de vidrio.

Carpas y sombrillas.

Valijas, bolsos grandes y mochilas de más de 15 litros.

Mascotas.

Velas.

Bicicletas, monopatines y rollers.

Cascos de moto o bicicleta.

Elementos punzocortantes y armas.

Pirotecnia.

Drones.

Láseres y punteros láser.

Walkie-talkies.

Megáfonos y bocinas de aire.

Paraguas no plegables.

Astas o bastones rígidos.

Computadoras.

Objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros.

Las restricciones apuntan a garantizar la seguridad de los asistentes y permitir una circulación ordenada dentro del espacio destinado a la celebración religiosa.

Qué se puede llevar a la misa del papa León XIV

Para facilitar la permanencia de los fieles durante la jornada, la organización también detalló los objetos que estarán autorizados.

Entre los elementos permitidos se encuentran:

Bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros.

Bolsas para residuos.

Papel higiénico, pañuelos y toallas húmedas.

Paraguas plegables.

Baterías externas para teléfonos celulares.

Banderas argentinas o de la Iglesia con astas flexibles.

Linternas de mano.

Binoculares pequeños.

Bastones y muletas.

Botellas y recipientes plásticos.

Termo y mate.

Alimentos con utensilios descartables.

Gorras, protector solar y repelente.

Abrigos y capas de lluvia.

Conservadoras.

Reposeras y sillas plegables.

Bolsas de dormir y aislantes.

La autorización de estos elementos permitirá que los asistentes puedan permanecer durante varias horas en el predio, con artículos de uso personal, protección frente a las condiciones climáticas y alimentos.

Cómo será el operativo para recibir a los fieles

Mientras avanzaban los preparativos para la visita del papa León XIV, continuaron los trabajos de acondicionamiento del predio de Fadea, donde se esperaba una convocatoria multitudinaria.

La infraestructura prevista incluye pantallas gigantes, baños químicos, puestos sanitarios y dispositivos especiales de seguridad, destinados a facilitar la permanencia y circulación de los asistentes.

Además, se organizaron controles de ingreso para verificar que las personas respeten las restricciones establecidas y evitar situaciones que puedan afectar el desarrollo de la celebración.

Recomiendan llegar con anticipación

Ante la cantidad de fieles que se espera recibir, las autoridades recomendaron organizar el traslado con tiempo y presentarse con anticipación en los accesos habilitados.

También solicitaron llevar únicamente los elementos autorizados y respetar las indicaciones del personal encargado de los controles.

La Arquidiócesis destacó la importancia de la colaboración de los asistentes para garantizar una jornada ordenada y segura durante la visita del papa León XIV a Córdoba.