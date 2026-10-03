Alquilan casas por hasta $14 millones en Luján ante la llegada del Papa

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina ya comenzó a generar un fuerte movimiento en el mercado de alojamientos de Luján, en la provincia de Buenos Aires. A poco más de un mes de la misa que el Pontífice celebrará el 11 de noviembre, los establecimientos turísticos tradicionales de la ciudad se encuentran completos y algunas propiedades particulares se ofrecen por hasta $14 millones la noche.

Luján, ubicada a unos 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, será uno de los puntos centrales de la agenda del Papa durante su estadía de cuatro días en el país. Las previsiones oficiales estiman que el encuentro religioso podría convocar al menos a un millón de fieles, aunque algunas proyecciones elevan la cifra hasta los dos millones.

Alquileres de hasta $14 millones

La elevada demanda llevó a vecinos, clubes y entidades comunitarias a ofrecer espacios temporarios para recibir a los visitantes. Según informó el municipio, ya no quedan plazas disponibles en los alojamientos turísticos habituales del casco urbano.

En las plataformas de alquiler se publican casas, departamentos y habitaciones vinculados con el acontecimiento religioso. También se ofrecen alternativas más económicas, como espacios en jardines particulares para instalar carpas.

Los valores varían considerablemente según las características y la ubicación de cada propiedad. Una vivienda para cuatro personas, cercana al lugar donde se desarrollará la misa, se ofrece por más de $11 millones para la noche del 10 de noviembre. Otras propiedades superan los $14 millones, mientras que un espacio para acampar con acceso a un baño compartido ronda los $366.000, publicó La Voz del Interior.

El intendente de Luján, Leonardo Boto, explicó que el encuentro encabezado por León XIV tendrá una dinámica diferente a la de la tradicional peregrinación que cada año reúne a millones de fieles.

A diferencia de esa movilización, en la que las personas circulan de manera constante durante varias horas, la misa papal implicará una concentración masiva en un mismo espacio y durante un período más acotado.

Cómo se prepara Luján para recibir a los fieles

La ciudad cuenta con unos 95.000 habitantes y podría multiplicar su población más de diez veces durante la jornada del evento. Para organizar la llegada de visitantes, el municipio habilitó un registro de alojamientos temporarios en su sitio web, donde se verifica la existencia de los inmuebles y la identidad de sus administradores. Los precios, en tanto, son acordados directamente entre propietarios y visitantes.

La organización involucra a autoridades nacionales, provinciales y municipales, que trabajan en distintas medidas para garantizar la seguridad y la atención de los asistentes. Entre las acciones previstas se encuentra la instalación de hospitales de campaña y la colocación de vallados a lo largo del recorrido del Papamóvil.

El circuito que recorrerá León XIV tendrá una extensión de 2,1 kilómetros y atravesará sectores cercanos a la Basílica de Luján. El objetivo es facilitar el contacto del Pontífice con los fieles y prevenir situaciones de riesgo por aglomeraciones.

Además, se proyecta instalar entre 500 y 600 baños químicos en distintos puntos de la ciudad, junto con espacios específicos destinados a la venta de alimentos.

Restricciones al tránsito y estacionamiento

La movilidad será otro de los principales desafíos durante la visita papal. Las autoridades analizan restringir el acceso de vehículos al centro urbano cuando se alcance determinado nivel de ocupación.

Quienes lleguen en autos particulares o micros deberán estacionar en predios ubicados a una distancia de entre cinco y seis kilómetros de la Basílica y completar el trayecto a pie.

Las medidas buscan ordenar el desplazamiento de la multitud y facilitar el operativo previsto para una de las actividades centrales de la visita de León XIV a la Argentina.