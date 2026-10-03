Travesía del Paraná: 160 nadadores participan de la competencia de aguas abiertas

REDACCIÓN ELONCE
La tercera edición de la Travesía del Paraná reúne sábado a 160 nadadores de nueve provincias y Uruguay. La competencia tiene recorridos de 7,5 y 2,5 kilómetros y cuenta con un operativo especial de seguridad con embarcaciones, ambulancias y personal sanitario.
La tercera edición de la Travesía del Paraná reúne este sábado a 160 nadadores de nueve provincias argentinas y de la República Oriental del Uruguay, quienes participan de una competencia de aguas abiertas con dos recorridos. La prueba tiene como epicentro de llegada al Balneario Municipal, donde finalizarán los trayectos de 7,5 y 2,5 kilómetros.
La actividad cuenta con un operativo especial de seguridad que incluye cinco lanchas de rescate, un barco sanitario, 25 embarcaciones entre tablas de SUP, canoas y piraguas, tres ambulancias y personal médico, de enfermería y kinesiología.
El subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, Juan Arbitelli, destacó la convocatoria y explicó las características de la competencia. “Estamos muy contentos con la convocatoria. La segunda travesía tuvo 100 nadadores y hoy tuvimos 160, que fueron en su inmensa mayoría, más del 90%, de afuera”, señaló.
Según detalló, los participantes habían llegado desde nueve provincias de la región Litoral y también desde Uruguay.
Dos recorridos sobre el río Paraná
La competencia cuenta con dos modalidades. La prueba principal tiene una distancia de 7,5 kilómetros, con largada desde Puerto Barrancas y llegada al Balneario Municipal. La segunda modalidad tiene un recorrido de 2,5 kilómetros, con salida desde el sector del Thompson y llegada también al balneario.
Arbitelli explicó que el Balneario Municipal funciona como “el epicentro de la llegada” y como punto de encuentro de los participantes y espectadores.
Los primeros nadadores estaban previstos para arribar alrededor de las 15, mientras que los últimos lo harían cerca de las 15:30.
La convocatoria creció en las distintas ediciones
El funcionario destacó el crecimiento de la competencia desde su primera edición. “En la primera edición tuvimos 70 nadadores, la segunda 100 y hoy 160. Es una carrera que empieza a ponerse en la agenda de los nadadores”, sostuvo.
Arbitelli indicó que algunos participantes habían repetido la experiencia y que otros se habían sumado por primera vez.
También resaltó la presencia de competidores provenientes de diferentes puntos del país y del exterior. “Nadar en el río Paraná es una experiencia única en el mundo. Es uno de los ríos más caudalosos del mundo. Por eso vienen visitantes de otras partes del país y de otros países”, afirmó.
Entrega de kits y organización
Durante la jornada se realizó la entrega de kits a los participantes que habían llegado desde otras localidades. El día anterior, la organización había entregado los kits a los nadadores de Paraná en el Open Club.
Como parte de la preparación, a cada participante se le colocó un número identificatorio en el brazo. El sistema permitió individualizar a los nadadores tanto por cuestiones de seguridad como para registrar el orden de llegada.
Luego, los participantes fueron trasladados hacia los respectivos puntos de largada.
Los competidores de los 7,5 kilómetros fueron trasladados hasta Puerto Barrancas, mientras que quienes realizaron los 2,5 kilómetros fueron llevados hasta Thompson.
Un operativo especial de seguridad
La organización trabajó junto con la Prefectura Naval Argentina para establecer las condiciones de seguridad de la competencia.
Inicialmente, la prueba había sido programada para las 11, pero el horario se trasladó hasta las 14 debido a una solicitud de Prefectura. “Para nosotros, insistimos, la seguridad es lo primero”, explicó Arbitelli.
El operativo incluye cinco lanchas de rescate y un barco sanitario. Además, cada nadador contó con una embarcación asignada para acompañar el recorrido.
También participan 25 embarcaciones, entre tablas de SUP, canoas y piraguas, con un guardavidas a bordo para intervenir ante cualquier situación.
A esto se suman tres ambulancias, distribuidas en Puerto Barrancas, Thompson y el Balneario Municipal.
El dispositivo sanitario también cuenta con enfermeros, médicos y kinesiólogos.
La competencia está sujeta a las condiciones del río
La organización había mantenido coordinación permanente con Prefectura para evaluar las condiciones de navegación y seguridad.
Arbitelli señaló que, ante una modificación de las condiciones meteorológicas o una indicación de la autoridad naval, la competencia podía suspenderse o postergarse.
“Si la Prefectura Naval de la Argentina nos informa que tenemos que suspender o posponerlo, lo vamos a hacer por el resguardo de los nadadores”, afirmó.
Al momento de la entrevista, el pronóstico meteorológico no anticipaba lluvias para el horario establecido para la competencia.