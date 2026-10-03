Fiesta patronal de Santa Teresita: habrá procesión, misa y homenaje al padre Agustín Kaúl

REDACCIÓN ELONCE
La parroquia Santa Teresita del Niño Jesús celebrará su fiesta patronal con una procesión, una misa presidida por el obispo Raúl Martín y un homenaje al sacerdote Agustín Kaúl, al cumplirse un año de su fallecimiento.
La parroquia Santa Teresita del Niño Jesús celebrará su fiesta patronal con una serie de actividades que comenzarán este sábado a las 18:30 en Paraná. La jornada incluirá un homenaje al sacerdote Agustín Kaúl, una procesión por las calles del barrio, una misa presidida por el obispo Raúl Martín y la presentación de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos.
El párroco José Badano explicó a Elonce que la celebración se había organizado para reunir a la comunidad en torno a Santa Teresita y que el programa había sido modificado parcialmente debido a las condiciones climáticas.
Uno de los momentos centrales de la celebración será el homenaje al sacerdote Agustín Kaúl, quien había sido párroco de Santa Teresita durante casi 50 años y cuya muerte se había producido un año antes, precisamente en la fecha de la fiesta patronal.
Inicialmente, la comunidad había previsto realizar un responso en el cementerio del Seminario a las 9:30, pero la actividad debió suspenderse debido a la lluvia.
Por ese motivo, el homenaje se trasladará a la parroquia y se realizará antes del inicio de la procesión. “Cuando se convoque a la gente esta tarde a las 18:30, ahí vamos a hacer un momento conmemorativo, un responso, antes de iniciar las otras actividades”, explicó Badano.
El sacerdote recordó además la trayectoria de Kaúl y el vínculo que había mantenido durante décadas con las familias de la comunidad. “Él ha sido el padre, el fundador, el alma de toda esta comunidad, de todo este barrio. La gente lo recuerda mucho y los recuerdos están muy vivos”, relató.
Badano destacó especialmente su cercanía con los niños y las familias, además de su presencia permanente en la parroquia.
“Su cercanía con los chicos, con las familias, el estar siempre presente ahí en la iglesia, orando, bendiciendo a la comunidad, su buen humor y su cariño hacia todas las personas que se acercaban”, enumeró.
También señaló que Kaúl había tenido un papel central en el desarrollo de la parroquia y del complejo educativo.
“El impulso al complejo educativo y a esta parroquia son, en buena medida, obra de él, porque puso de sí el mejor esfuerzo, los sueños, el entusiasmo, el conseguir y obtener fondos para poder hacerlo”, explicó.
En ese sentido, sostuvo que la historia de la institución había quedado estrechamente vinculada con la figura del sacerdote. “Lo que hoy es Santa Teresita está de manera indisolublemente asociada a la figura del padre Agustín Kaúl. Eso todo el mundo te lo dice, es el padre de todos aquí”, afirmó.
Procesión y misa
Luego del momento conmemorativo, la comunidad realizará una procesión con la imagen de Santa Teresita por las calles del barrio.
Badano explicó que el recorrido sería breve y tendría como objetivo llevar la imagen de la patrona por el sector cercano a la parroquia.
“Después tenemos la procesión inmediatamente por las calles del barrio. No es una procesión muy larga, para hacerla pasear a Santa Teresita por su barrio”, detalló.
Al finalizar el recorrido se celebrará la Santa Misa, que estará presidida por el obispo Raúl Martín.
Como cierre de las actividades, estaba prevista la presentación de la Banda de Música de la Policía.
La convocatoria quedó establecida para las 18:30, en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en la intersección de las calles Saraví y 3 de Febrero.
El significado de Santa Teresita
El párroco también se refirió a la fecha de la celebración. El 1 de octubre correspondía al día litúrgico de Santa Teresita del Niño Jesús.
Badano explicó que, cuando la fecha no coincidía con un fin de semana, la comunidad procuraba realizar la celebración patronal durante el fin de semana más cercano.
“Este año cayó día jueves y nosotros tradicionalmente tratamos de ponerla en el fin de semana más cercano”, señaló.
El sacerdote contó que durante el 1 de octubre la iglesia había recibido una importante cantidad de fieles. “Vino mucha gente, la iglesia estaba llena de gente. Se ve que la gente la siente muy cercana”, relató.
Según explicó, Santa Teresita había sido reconocida dentro de la tradición católica por su sencillez y humildad. “Santa Teresita es una santa muy querible, muy querible por su humildad, por su sencillez”, expresó.
Badano recordó además una de las expresiones atribuidas a la santa: “Voy a pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra”.
También mencionó la denominada “lluvia de rosas”, vinculada con la devoción a Santa Teresita. “Derramaré una lluvia de rosas sobre la gente”, recordó que había expresado la santa.
El mensaje para la comunidad
Al referirse al mensaje que buscaba transmitir durante la fiesta patronal, Badano destacó la importancia de la sencillez y de realizar las actividades cotidianas con compromiso.
“Aprendamos el estilo de la sencillez de Santa Teresita, que ella decidió vivir la fe cristiana, el Evangelio, haciendo las cosas pequeñas que le tocaba hacer, pero con un gran amor”, expresó.
El párroco sostuvo que la vida cotidiana estaba conformada por acciones pequeñas y que la manera de llevarlas adelante podía tener un impacto en la vida de las personas.
“La vida está hecha no de grandes cosas, sino de las pequeñas de cada día. Y ella decidió poner mucho amor en cada cosa y eso transforma nuestra vida y también transforma la realidad alrededor”, afirmó.
Finalmente, Badano vinculó ese mensaje con la propia comunidad de Santa Teresita y con las personas que participan de las actividades de la parroquia y del complejo educativo.
“Como comunidad cristiana, si uno la mira, también la comunidad misma, la gente que viene, el grupo humano que forma parte de la parroquia y del complejo, también encarnan a su modo este carisma de Santa Teresita, es decir, gente que hace cosas pequeñas con gran amor”, concluyó.