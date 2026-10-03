Una riada provocó graves inundaciones en España y dejó una víctima fatal

Las lluvias torrenciales provocaron una riada en Madrigueras, en la provincia española de Albacete, que inundó viviendas y calles y arrastró vehículos. Confirmaron la muerte de una mujer de 102 años, rescataron a 88 personas y cinco permanecían desaparecidas, según los reportes difundidos.
Una fuerte tormenta provocó graves inundaciones en la localidad de Madrigueras, en la provincia de Albacete, España, donde una riada convirtió las calles en ríos de lodo, arrastró vehículos e inundó viviendas. El temporal dejó al menos una víctima fatal: una mujer de 102 años que fue encontrada sin vida en una casa de planta baja.
De acuerdo con los reportes difundidos por medios locales, 88 personas fueron rescatadas y otras cinco permanecían desaparecidas. La emergencia obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad y asistencia, luego de que se recibieran más de un centenar de avisos relacionados con las inundaciones.
🇪🇸 #Spain | Torrential rains sweep cars away in the town of #Madrigueras in the province of Albacete in the region of Castile-La Mancha , following heavy rains today 🚙🌊🌊 pic.twitter.com/fCQ40i1CSp— World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 2, 2026
La fuerza de la corriente sorprendió a vecinos y conductores, mientras el agua avanzaba por las calles y alcanzaba el interior de las viviendas. En algunos sectores, el nivel llegó a unos 50 centímetros y arrastró automóviles y distintos objetos.
Un amplio operativo de emergencia
Durante la tarde-noche española se registraron los momentos más críticos del temporal, cuando varias personas quedaron atrapadas por la crecida y debieron ser auxiliadas por los equipos de emergencia.
Según informó el sitio Minuto 60, incluso un vehículo de bomberos que se dirigía a atender la situación fue arrastrado por la corriente. Sus ocupantes, sin embargo, pudieron ser rescatados.
La Guardia Civil de Albacete difundió un comunicado en el que advirtió sobre la gravedad de la situación y pidió a la población evitar desplazamientos y extremar las precauciones.
“Las intensas precipitaciones han provocado riadas en vías urbanas e interurbanas. El gran caudal de agua ha anegado calles y ha provocado el arrastre de vehículos”, señalaron las autoridades, que recomendaron acceder a plantas superiores si aumentaba el nivel del agua.
También solicitaron evitar los desplazamientos por carretera y no atravesar tramos inundados, cauces ni ramblas. Además, aconsejaron no estacionar vehículos en arroyos o zonas de circulación de agua.
#ÚltimaHora | ALBACETE, ESPAÑA, ENFRENTA GRAVES INUNDACIONES: 79 PERSONAS RESCATADAS Y UNA MUJER FALLECIDA
Las intensas lluvias provocaron una emergencia en Madrigueras, Albacete, donde las calles quedaron convertidas en verdaderos ríos. Los equipos de emergencia realizaron 79… pic.twitter.com/AasCRfab4n— La Capital News (@LaCapitalNews) October 2, 2026
Carreteras cortadas y cientos de incidentes
Como consecuencia de las inundaciones, se dispuso el corte de tres carreteras de acceso a Madrigueras: la CM-316, la CM-3222a y la AB-105, en los tramos que conducen a la localidad.
El temporal también afectó a otras zonas de Castilla-La Mancha. Desde la activación del plan de contingencia, se contabilizaron 276 incidentes en la región, de los cuales 170 correspondieron a la provincia de Albacete.
Las autoridades aclararon que estas cifras corresponden al conjunto del episodio meteorológico y no exclusivamente a Madrigueras. En tanto, las provincias cercanas permanecían en fase de alerta durante la madrugada del sábado.
El operativo de emergencia continuaba desplegado ante las consecuencias de las lluvias torrenciales, mientras persistía la preocupación por las personas desaparecidas y los daños ocasionados por la riada.
140 litros/m² en 3 horas.
Madrigueras (Albacete)
El Paiporta de Albacete. 5000 habitantes.
Aquí es donde hace falta ayuda. pic.twitter.com/NhszXEuRv0— Isma Ramírez (@ElEnfermeroInv1) October 2, 2026