Un aviso de emergencia por un joven que, presuntamente, se encontraba en un estado mental alterado, demandó la intervención del personal policial en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Astor Piazzolla y Miguel Zurdo Martínez, en Paraná.

Al llegar al lugar, los efectivos dialogaron con una mujer, quien manifestó que su hijo se encontraba fuera de sí debido al consumo de estupefacientes. Los policías lograron controlar el episodio, pusieron al joven a resguardo y le brindaron contención hasta la llegada de una ambulancia.

Durante el procedimiento, los efectivos localizaron en una de las habitaciones una bolsa de consorcio negra que contenía un paquete compactado de color marrón.

Hallaron 350 gramos de marihuana tras la intervención por un joven en estado mental alterado

El traslado del joven y el secuestro de la droga

Tras dar intervención al fiscal en turno, se dispuso el traslado del joven al Hospital San Martín y, posteriormente, al Hospital Escuela de Salud Mental, para que recibiera la correspondiente evaluación médica.

En tanto, personal de la Dirección de Drogas Peligrosas realizó un test de campo sobre el material encontrado, que arrojó resultado positivo para marihuana.

El estupefaciente tenía un peso total de 350 gramos y fue secuestrado durante el procedimiento.

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