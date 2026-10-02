REDACCIÓN ELONCE
Un automóvil Nissan impactó contra la baranda de seguridad de la escuela Bavio, en la intersección de Bavio y Libertad, en Paraná. El vehículo quedó atascado y debió intervenir una grúa para retirarlo.
Un auto chocó contra la baranda de seguridad de la escuela Bavio, en Paraná, durante la noche de este viernes. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 22, en la intersección de las calles Bavio y Libertad, cuando el conductor de un Nissan blanco intentó girar y terminó impactando contra la estructura de protección de la institución educativa.
De acuerdo con las imágenes registradas por las cámaras de Elonce, el vehículo era ocupado únicamente por un joven, quien circulaba por calle Bavio y, al girar hacia Libertad, realizó una maniobra brusca que provocó el choque.
Como consecuencia del impacto, el automóvil quedó atascado contra la baranda, con la rueda delantera izquierda trabada entre los hierros, lo que dificultó las tareas para retirar el rodado.
Intervino la Policía y debió llegar una grúa
Personal de la Comisaría Primera intervino en el lugar y coordinó las tareas para retirar el vehículo. Debido a la posición en la que había quedado, fue necesaria la llegada de una grúa, mientras se evaluaba la manera más segura de liberarlo sin provocar mayores daños.
Familiares del conductor, entre ellos sus hermanos, su padre y su abuelo, se acercaron al lugar para acompañarlo. Por su parte, los efectivos policiales indicaron que no debían extraer la rueda delantera izquierda sin las precauciones necesarias, ya que el automóvil podía desestabilizarse.
Finalmente, se realizaron distintas maniobras con herramientas para facilitar la extracción del vehículo y permitir su traslado.