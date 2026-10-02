Villa Elisa: una adolescente sufrió lesiones graves tras un choque entre una moto y un auto

Una adolescente de 17 años sufrió una fractura en el brazo derecho tras protagonizar un siniestro vial con un automóvil en una esquina de Villa Elisa. Fue trasladada al hospital local.
Una adolescente de 17 años sufrió lesiones graves tras un choque entre una moto y un auto ocurrido este viernes al mediodía en la intersección de Bulevar Francou y General Las Heras, en Villa Elisa, departamento Colón.
El siniestro vial involucró a un automóvil Chevrolet Corsa y una motocicleta Zanella ZB 100 cc. Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en esa esquina.
Como consecuencia del impacto, la conductora de la motocicleta, una joven de 17 años, sufrió lesiones y debió ser trasladada al nosocomio local para recibir atención médica.
Fractura en el brazo derecho
Una vez asistida en el centro de salud, los profesionales constataron que la adolescente presentaba lesiones de carácter grave, según se informó oficialmente.
En particular, se determinó que había sufrido una fractura en el brazo derecho, por lo que quedó bajo atención médica.
Personal de la Comisaría Villa Elisa, dependiente de la Jefatura Departamental Colón, intervino en el lugar del siniestro y tomó las actuaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió la colisión.