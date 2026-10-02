 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Siniestro vial

Villa Elisa: una adolescente sufrió lesiones graves tras un choque entre una moto y un auto

Una adolescente de 17 años sufrió una fractura en el brazo derecho tras protagonizar un siniestro vial con un automóvil en una esquina de Villa Elisa. Fue trasladada al hospital local.

2 de Octubre de 2026
Choque en Villa Elisa: una adolescente sufrió lesiones graves.
Choque en Villa Elisa: una adolescente sufrió lesiones graves. Foto: P.E.R.

Una adolescente de 17 años sufrió una fractura en el brazo derecho tras protagonizar un siniestro vial con un automóvil en una esquina de Villa Elisa. Fue trasladada al hospital local.

Una adolescente de 17 años sufrió lesiones graves tras un choque entre una moto y un auto ocurrido este viernes al mediodía en la intersección de Bulevar Francou y General Las Heras, en Villa Elisa, departamento Colón.

 

El siniestro vial involucró a un automóvil Chevrolet Corsa y una motocicleta Zanella ZB 100 cc. Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en esa esquina.

 

Como consecuencia del impacto, la conductora de la motocicleta, una joven de 17 años, sufrió lesiones y debió ser trasladada al nosocomio local para recibir atención médica.

 

Fractura en el brazo derecho

 

Una vez asistida en el centro de salud, los profesionales constataron que la adolescente presentaba lesiones de carácter grave, según se informó oficialmente.

 

En particular, se determinó que había sufrido una fractura en el brazo derecho, por lo que quedó bajo atención médica.

 

Personal de la Comisaría Villa Elisa, dependiente de la Jefatura Departamental Colón, intervino en el lugar del siniestro y tomó las actuaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió la colisión.

Temas:

Villa Elisa Accidente
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso