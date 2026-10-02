Video: “Con total osadía” robó las bicicletas de un matrimonio de docentes de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El delincuente ingresó durante la mañana a una vivienda del barrio 44 Viviendas de Agmer, cortó las cadenas y rompió los candados. Las cámaras registraron cuando cargó los rodados y escapó. “Hoy no podemos comprarlas porque son muy caras”, contó una de las víctimas a Elonce.
A plena luz del día, un delincuente ingresó a una vivienda de Paraná y robó dos bicicletas pertenecientes a un matrimonio de docentes. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y las imágenes fueron aportadas a la investigación policial.
El robo ocurrió entre las 8 y las 8.30 de este jueves en una vivienda ubicada en la zona de calles Salvador Caputto y Nina Landreani, en el barrio 44 Viviendas de Agmer.
Jimena, una de las damnificadas, contó a Elonce que escucharon a sus mascotas, aunque advirtió que tuvieron un comportamiento diferente al habitual cuando el desconocido ingresó al lugar.
“Escuchamos ladrar a las perras, pero antes no sabemos si les arrojaron algo, porque no torearon cuando ingresó esta persona”, relató.
Cortó las cadenas y rompió los candados
De acuerdo con el relato de la docente y las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, el delincuente logró acceder hasta el lugar donde estaban guardadas las bicicletas.
Allí cortó las cadenas y rompió los candados que protegían los dos rodados.
Luego, según describió la damnificada, “con total osadía”, cargó las bicicletas al hombro y se retiró del lugar.
La víctima manifestó su “tristeza, preocupación y desamparo” por lo sucedido y remarcó que el robo ocurrió “a plena luz del día”.
Cómo son las bicicletas robadas
Tras el hecho, el matrimonio decidió difundir las características de las bicicletas con la expectativa de que puedan ser reconocidas si aparecen ofrecidas en grupos de compra y venta o publicaciones en redes sociales.
Se trata de dos bicicletas rodado 26. Una es tipo playera, de color gris, sin canasto y con portaequipaje trasero. La segunda es una Mountain Bike Philco negra, con horquilla roja y amortiguadores.
La denuncia fue radicada en la comisaría tercera, que tomó intervención en el hecho. Personal policial se presentó en el lugar, recopiló fotografías y testimonios y avanzó con las primeras actuaciones para intentar identificar al autor y recuperar los rodados.
Mientras continúa la investigación, los damnificados aguardan novedades sobre el paradero de las bicicletas.
“Hoy no podemos comprarlas porque son muy caras”
Jimena también explicó a Elonce las consecuencias que el robo tendrá para la vida cotidiana de la familia. “Nos genera complicaciones por el traslado”, reconoció.
Si bien recientemente pudieron comprar un automóvil, explicó que hasta entonces los rodados eran fundamentales para movilizarse. “Hace poco compramos nuestro auto, pero las bicicletas antes eran nuestro medio de transporte. Y hoy día no podemos comprarlas porque son muy caras y tampoco tenemos el dinero. Somos docentes”, lamentó.
“Nunca cesaron los robos”
La docente señaló que la familia vive desde hace siete años en el barrio 44 Viviendas de Agmer y aseguró que durante ese período sufrieron diferentes episodios de inseguridad. “Nunca cesaron los robos”, manifestó.
Incluso recordó que anteriormente fueron víctimas de otros hechos contra su propiedad. “Nos han robado hasta las plantas”, lamentó Jimena al describir la situación que atraviesan.