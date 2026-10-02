Un bebé sufrió fractura de cráneo tras un choque y fue derivado de urgencia a Paraná

Un bebé de un año sufrió fractura de cráneo tras un choque entre una moto y un auto en Concepción del Uruguay. Viajaba junto a su mamá, que iba sin casco, y tras el siniestro debió ser derivado de urgencia a Paraná.
Un bebé de un año sufrió una fractura de cráneo tras un grave siniestro vial ocurrido este jueves por la noche en la esquina de Bulevar Los Constituyentes y Belgrano, en Concepción del Uruguay. El pequeño circulaba en una motocicleta junto a su madre, de 24 años, cuando se produjo un impacto con un automóvil.
El hecho ocurrió alrededor de las 21. Por circunstancias que son materia de investigación, la motocicleta en la que viajaban la joven y su hijo colisionó con un vehículo conducido por una mujer.
De acuerdo con la información brindada, la madre y el bebé circulaban sin casco al momento del siniestro.
Madre e hijo cayeron sobre la calzada
Como consecuencia del impacto, la joven y su hijo cayeron de la motocicleta y quedaron sobre la calzada.
La propia conductora del automóvil involucrado decidió trasladarlos inmediatamente en su vehículo hasta el Hospital J. J. Urquiza para que recibieran atención médica.
Posteriormente, la automovilista se presentó ante la Justicia y quedó a disposición de la investigación iniciada para esclarecer las circunstancias del choque.
El bebé sufrió una fractura de cráneo
Una vez realizados los estudios correspondientes en el Hospital de Concepción del Uruguay, los profesionales determinaron que el pequeño había sufrido una fractura de cráneo.
Debido a la gravedad de la lesión y a la necesidad de una atención de mayor complejidad, se dispuso su derivación urgente hacia la ciudad de Paraná.
El bebé fue trasladado al Hospital Materno Infantil San Roque, donde continuaría recibiendo asistencia médica especializada.
Investigan cómo ocurrió el siniestro
La Fiscalía en turno tomó intervención en el caso y ordenó distintas medidas para determinar la mecánica del accidente.
Entre ellas, se dispuso la participación de personal de Policía Científica y de la División Investigaciones, que llevaron adelante las actuaciones correspondientes.
La investigación deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto entre la motocicleta y el automóvil en la intersección de Bulevar Los Constituyentes y Belgrano.