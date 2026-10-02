Recibió el alta la joven de Paraná hallada en Santa Fe y aguardan avances en la investigación

La joven de 26 años de Paraná que fue hallada hace una semana en la ciudad de Santa Fe, tras estar desaparecida, recibió el alta médica tras haber estado internada en el hospital Cullen de la vecina provincia.

Desde su entorno familiar confirmaron la novedad a Elonce y señalaron que continúa con su recuperación. Asimismo, la madre de C.C mencionó que están a la espera de que la investigación avance y poder esclarecer lo sucedido.

Vale recordar que la joven despareció el pasado jueves por la tarde, momento en que debía retirar a sus tres hijos de la escuela. Tiene una nena de 11 años, un niño de 9 y otra pequeña de 5 años. Pero no asistió al establecimiento y en ese momento se encendieron las alertas y comenzó su búsqueda.

En el marco de su localización, la Policía de Entre Ríos pudo confirmar que la chica tomó un vehículo de alquiler de la aplicación DiDi, que la había trasladado desde calle Pringles hasta la ciudad de Santa Fe. El conductor fue entrevistado por los investigadores y confirmó que había dejado a la joven en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Santa Fe durante la tarde del jueves.

Sobre lo ocurrido, desde la familia de la joven indicaron a Elonce que están a la espera de avances en la investigación y se está intentando recopilar imágenes de las cámaras de seguridad de la zona donde fue hallada en la vecina provincia.

“Me dejaron acá”

C.C fue hallada en la vía pública de la ciudad de Santa Fe. Según trascendió fue una mujer quien logró reconocerla tras la publicación de su foto en los medios y redes sociales. La joven estaba sentada en inmediaciones de 25 de Mayo y Junín y desorientada.

La secuencia comenzó cuando la mujer salió de un comercio de la zona y vio a un hombre que le preguntaba algo a una joven que estaba sentada en la entrada de una vivienda. Su aspecto le llamó la atención.

Entonces, decidió dar la vuelta a la manzana con su auto y regresar. Primero consultó con una persona de un comercio cercano si podía ser la mujer desaparecida y, después de unos minutos, decidió acercarse personalmente. Según lo consignado por Aire de Santa Fe, le dijo “'Hola mi amor, ¿estás bien? ¿Necesitás ayuda?' Me pudo decir con la cabeza que no estaba bien”, relató. Luego, le preguntó si era C… y la joven respondió que sí.

En ese momento, otra mujer se acercó para colaborar y ambas comenzaron a pedir asistencia a la Policía y a una ambulancia. Ante una pregunta sobre qué hacía allí, alcanzó a responder: “Me dejaron acá”.

Tras el hallazgo, tomó intervención la división Trata y Género de Santa Fe. Elonce.com