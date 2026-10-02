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Sociedad Operativo de Prefectura en Santiago del Estero

Secuestraron mercadería de origen extranjero valuada en $400 millones

Prefectura secuestró en Santiago del Estero mercadería de origen extranjero valuada en 400 millones de pesos. Entre lo incautado había indumentaria, calzado, artículos para el hogar y 48 kilos de hojas de coca.

2 de Octubre de 2026
La mercadería incautada por Prefectura
La mercadería incautada por Prefectura

Prefectura secuestró en Santiago del Estero mercadería de origen extranjero valuada en 400 millones de pesos. Entre lo incautado había indumentaria, calzado, artículos para el hogar y 48 kilos de hojas de coca.

Personal de la Prefectura Naval Argentina secuestró mercadería de origen extranjero valuada en 400 millones de pesos, durante un operativo realizado en la provincia de Santiago del Estero.

 

El procedimiento comenzó cuando efectivos de la Fuerza, a partir de información suministrada por personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigación, desplegaron un control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 1.210.

 

En ese marco, los efectivos detuvieron la marcha de un camión con semirremolque, proveniente de Orán (Salta) y con destino a la provincia de Buenos Aires, que transportaba numerosos pallets con mercadería que no contaba con documentación respaldatoria que permitiera acreditar su procedencia y aval aduanero.

 

Por indicación del Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero, se dispuso el secuestro preventivo del vehículo y se dio intervención a la Dirección General de Aduanas.

Posteriormente, el rodado fue trasladado, bajo custodia de Prefectura, hasta el depósito fiscal ubicado en el Parque Industrial de La Banda para verificar la carga.

En el lugar, personal aduanero realizó un control del camión mediante un escáner para contenedores y grandes vehículos. Además, se efectuó una inspección con un can detector de narcóticos, que arrojó resultado negativo.

 

Durante la apertura, verificación y recuento de los bultos se constató una cantidad de mercadería de origen extranjero, entre la que indumentaria, zapatillas, toallas, sábanas, termos, mates, vajilla, pavas eléctricas, artículos de bazar, golosinas, accesorios de computación y otros productos. Asimismo, se hallaron 48 kilos de hojas de coca, distribuidos en distintos bultos.

 

Finalizada la inspección, la autoridad aduanera determinó que la mercadería no contaba con la documentación respaldatoria correspondiente que acreditara su procedencia, por lo que, se dispuso su secuestro.

 

El aforo total estimado por la Dirección General de Aduanas asciende a 400 millones de pesos correspondientes a mercaderías varias y 3 millones de pesos por las hojas de coca. Intervino en el hecho el Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero.

Temas:

Prefectura Santiago del Estero mercadería
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