Platense hizo historia: venció a Estudiantes sobre el final y avanzó a semifinales de la Copa Argentina

Platense venció a Estudiantes por 1-0 con un agónico gol de Gonzalo Lencina y se clasificó por primera vez a las semifinales de la Copa Argentina. El “Calamar” enfrentará a Atlético Tucumán.
Platense venció a Estudiantes de La Plata por 1-0 y consiguió una histórica clasificación a las semifinales de la Copa Argentina. Gonzalo Lencina, quien había ingresado apenas un minuto antes, convirtió el único gol del encuentro disputado en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela.
El partido correspondiente a los cuartos de final tuvo pocas situaciones claras y estuvo marcado por la disputa en la mitad de la cancha. El “Calamar”, sin embargo, manejó más la pelota durante varios pasajes y terminó encontrando el premio a los 38 minutos del segundo tiempo.
La clasificación significó un hecho histórico para Platense, que alcanzó por primera vez las semifinales de la Copa Argentina. En la próxima instancia deberá medirse con Atlético Tucumán, que eliminó a Independiente Rivadavia de Mendoza.
Platense tuvo las primeras oportunidades
El conjunto dirigido por Martín Palermo tuvo una de sus primeras aproximaciones a los 11 minutos. Martín Barrios apareció después de una acción iniciada por Nicolás Retamar y exigió una buena respuesta de Fernando Muslera.
El encuentro entró posteriormente en un tramo con escasas llegadas. Recién sobre los 40 minutos volvió a generarse una situación importante: Retamar envió un centro desde la izquierda, Bruno Sepúlveda bajó la pelota de cabeza dentro del área y Bautista Merlini no consiguió conectarla en el segundo palo.
Un minuto después respondió Estudiantes. Un centro desde la derecha encontró a Guido Carrillo dentro del área chica, pero su cabezazo se marchó por encima del arco defendido por Juan Pablo Cozzani.
Los cambios buscaron romper la paridad
En el complemento, tanto Martín Palermo como Alexander Medina realizaron modificaciones con la intención de encontrar los espacios que habían faltado durante la primera mitad.
A los 11 minutos, Bautista Kociubinski, quien había ingresado desde el banco, intentó con un remate desde afuera del área que pasó cerca. Fue una de las aproximaciones más peligrosas del “Pincha” durante la segunda parte.
Platense respondió a los 25 minutos mediante Merlini. El futbolista inició una buena maniobra por izquierda, consiguió acomodarse de frente al arco y buscó colocar el remate, aunque la pelota pasó cerca del palo izquierdo de Muslera.
Lencina entró y un minuto después convirtió el gol
La decisión que terminaría resolviendo el partido llegó sobre los 37 minutos del complemento. Palermo mandó a la cancha a Gonzalo Lencina en reemplazo de Bruno Sepúlveda buscando renovar el ataque para los instantes finales.
Solamente un minuto necesitó Lencina para convertirse en el protagonista de la noche. La acción comenzó por izquierda con una buena intervención de Gauto, quien encontró la proyección en profundidad de Tomás Silva.
Silva envió el centro al área y Lencina apareció para conectar de cabeza y marcar el 1-0 a los 38 minutos del segundo tiempo. El delantero acababa de ingresar y, prácticamente en su primera intervención, puso al “Calamar” a las puertas de una clasificación histórica.
Estudiantes no pudo encontrar el empate
Con pocos minutos por disputar, Estudiantes salió en búsqueda de la igualdad, pero no consiguió generar el peligro necesario para llevar la definición más allá del tiempo reglamentario.
Platense sostuvo la diferencia hasta el cierre y festejó el triunfo por 1-0 que le permitió meterse entre los cuatro mejores equipos de la competencia por primera vez.
Ahora, el “Calamar” deberá enfrentar en semifinales a Atlético Tucumán, que viene de eliminar a Independiente Rivadavia por 3-2 en la definición por penales luego de igualar 1-1 durante los 90 minutos.
Cómo quedaron las semifinales de la Copa Argentina
Con la clasificación de Platense quedó definido su cruce frente al “Decano”. Será una oportunidad para que ambos equipos busquen un lugar en la definición del certamen.
Del otro lado de la llave, Banfield y Boca protagonizarán la otra semifinal de la Copa Argentina.
Los días y horarios de ambos encuentros todavía deberán ser confirmados. Mientras tanto, Platense disfruta de una clasificación inédita después de resolver sobre el final un partido cerrado ante Estudiantes.