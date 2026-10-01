Joaquín Fernández Álvarez brilló en su debut y busca afianzarse en la Liga Nacional

REDACCIÓN ELONCE
Joaquín Fernández Álvarez tuvo un destacado estreno con Argentino de Junín: anotó 16 puntos en la victoria ante Ferro. El paranaense contó a Elonce sus sensaciones y aseguró que su objetivo es establecerse en la Liga Nacional.
Joaquín Fernández Álvarez tuvo un destacado debut en la Liga Nacional de Básquet con la camiseta de Argentino de Junín y fue protagonista de la victoria frente a Ferro. El jugador paranaense convirtió 16 puntos en casi 18 minutos en cancha y comenzó con el pie derecho una nueva etapa de su carrera deportiva.
El entrerriano registró cuatro conversiones sobre seis intentos de dos puntos, dos de cinco en triples y dos de cuatro desde la línea de libres. Además, aportó siete rebotes y un recupero en una actuación que tuvo una importante repercusión entre familiares, amigos y excompañeros.
En diálogo con El Once Deportivo, Fernández Álvarez reconoció la ansiedad que atravesó antes de disputar sus primeros minutos en la máxima categoría. “La verdad que muy bien. Obviamente que antes del partido uno tiene la ansiedad, los nervios y todo eso, pero por suerte lo pude controlar. Algunas acciones positivas al principio hicieron que pudiera estar más tranquilo y el equipo fluyó muy bien, que eso es lo que más ayudó, me parece”, expresó.
Un estreno que superó sus propias expectativas
Fernández Álvarez admitió que su producción individual terminó siendo incluso superior a lo que imaginaba antes del encuentro. Sin embargo, destacó especialmente el funcionamiento colectivo de Argentino y evitó quedarse únicamente con sus números personales.
“La verdad que estoy contento. Fue más de lo que imaginaba antes del partido. Me tocó a mí ayer, como otro día le puede tocar a otro. Me parece que en el equipo no hay grandes figuras, sino que todos podemos anotar, pero a la vez somos solidarios con el de al lado. Ayer fuimos inteligentes con eso y me tocó a mí”, manifestó.
Su adaptación al conjunto de Junín estuvo facilitada por un vínculo previo con Gonzalo Castillo, asistente técnico al que conocía de su paso por Riachuelo. Fernández Álvarez explicó que fue conociendo progresivamente a sus nuevos compañeros y al entrenador Adrián Capelli, mientras aprovechó los amistosos para ganar confianza y asumir un rol más agresivo en ataque.
El salto que buscaba hacia la Liga Nacional
La posibilidad de incorporarse a Argentino llegó precisamente a través de Castillo. Para el paranaense, la propuesta significó cumplir uno de los objetivos que tenía planteados en su carrera: competir en la máxima categoría del básquet argentino.
“Yo le dije que encantado. Creo que dar el salto a la Liga Nacional es lo que quería, lo que buscaba. Me encantó cuando me habló, cuando me contó la propuesta y el lugar que me iban a dar. Hoy estoy luchando para tener una buena temporada. Creo que este año Argentino viene haciendo las cosas bien y podemos dar un salto respecto de lo que se viene haciendo en las temporadas anteriores”, sostuvo.
Sobre las expectativas colectivas, indicó que Argentino no estableció inicialmente una posición específica como objetivo, sino que decidió avanzar partido a partido. El triunfo ante Ferro sirvió como una primera referencia para medir las posibilidades del plantel frente a rivales de jerarquía.
“Como grupo se siente que podemos llegar a competir con grandes equipos, con los equipos más altos también. No nos sentimos tan abajo en cuanto al nivel”, aseguró Fernández Álvarez.
La repercusión después de su gran debut
La actuación provocó una gran cantidad de mensajes en su teléfono. Amigos, familiares y antiguos compañeros se comunicaron con el jugador después de observar su estreno, aunque el paranaense remarcó que intenta mantener la tranquilidad ante una temporada que recién comienza.
“Recibí muchos mensajes de mis amigos, mi familia y excompañeros que me siguen o están atentos a las redes. Tuvo bastante repercusión, pero uno no tiene que volverse loco con eso porque la temporada es larga y va a haber subidas y bajadas. El primer partido fue un éxito, pero hay que seguir trabajando porque esto recién arranca y lo importante va a ser la constancia y cómo termina”, señaló.
En ese sentido, Fernández Álvarez dejó en claro cuál es su principal desafío individual para esta campaña. Más allá del excelente primer partido, pretende demostrar que puede sostener su nivel y ocupar un lugar importante en la Liga Nacional.
El objetivo de establecerse en la máxima categoría
“En lo personal, trato de dejar asentado que puedo jugar la Liga, que puedo hacerlo y con muchos minutos”, afirmó. Además, consideró que el debut significó un impulso importante respecto de lo que esperaba antes de comenzar oficialmente la competencia.
El estilo que propone Adrián Capelli también aparece como un factor favorable para sus características. El entrenador pretende un equipo dinámico, capaz de correr la cancha y aprovechar las transiciones, aspectos en los que Fernández Álvarez aseguró sentirse cómodo.
“Lo que me gusta del equipo es que Adrián Capelli, que es el entrenador, quiere que seamos dinámicos, que corramos la cancha, que juguemos las transiciones. Eso a mí me sienta cómodo y tengo compañeros que lo pueden hacer, entonces me parece que me juega a favor”, explicó.
Su adaptación a Junín y el respaldo familiar
El paranaense también destacó cómo fue recibido en Junín y particularmente en el entorno de Argentino, un club donde la vida cotidiana del barrio y el acompañamiento de los hinchas tienen una presencia marcada.
“Parece una mini cancha de fútbol. Es pasional, muy de barrio, están todos ahí en el club. Vos llegás, te conocen y te hacen sentir cómodo. Me parece que eso es lo que tiene Argentino y lo hace especial”, describió sobre el ambiente que encontró en la institución.
La familia también ocupa un lugar importante en esta nueva etapa. Su padre, Gustavo, con experiencia en el básquet, continúa siendo una referencia para analizar sus actuaciones. “Yo con él tengo algo: sé que me va a decir las cosas como realmente las ve y no me las va a caretear. Es sin filtro, pero siempre cuidándome. Sé que esas cosas son las que realmente me van a servir”, contó Fernández Álvarez.
Lo que viene para Argentino
Luego del triunfo en el estreno, Argentino afrontará una serie de compromisos como local durante octubre. El calendario inmediato incluye encuentros ante San Martín de Corrientes, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Quimsa y Boca.
“Arrancamos con cinco fechas de local. Todo octubre jugamos de local. Ahora sigue San Martín y después jugamos contra Gimnasia de Comodoro; luego vienen Quimsa y Boca”, explicó el jugador sobre el calendario que tendrá por delante el conjunto de Junín.
Con un debut que dejó 16 puntos y una victoria colectiva, Fernández Álvarez dio su primer paso en la máxima categoría. Sin embargo, su mirada está puesta en sostenerse durante la temporada. “Hoy en día lo que pienso realmente es establecerme en la Liga Nacional. El día de mañana no le cierro la puerta a nada, obviamente, pero hoy por hoy quiero establecerme en la Liga”, resumió.