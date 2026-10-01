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Aumentó el boleto entre Paraná y Santa Fe: cuáles son los nuevos valores

La empresa Etacer actualizó desde este 1º de octubre las tarifas del servicio interprovincial que conecta Paraná con Santa Fe. El boleto directo pasó a costar $3.150,90.

1 de Octubre de 2026
Nuevos valores.
Nuevos valores.

La empresa Etacer actualizó desde este 1º de octubre las tarifas del servicio interprovincial que conecta Paraná con Santa Fe. El boleto directo pasó a costar $3.150,90.

La empresa Etacer actualizó desde este jueves 1º de octubre las tarifas del servicio interprovincial entre Paraná y Santa Fe, según informó a través de sus canales oficiales.

Con los nuevos valores, el boleto directo entre ambas capitales pasó a costar $3.150,90, de acuerdo con la información difundida por la firma.

En tanto, para el servicio con recorrido, la tarifa quedó establecida en $3.553,30.

Los nuevos valores desde octubre

 

La actualización comenzó a regir este 1º de octubre de 2026 y comprende los servicios que presta Etacer en la conexión interprovincial.

De esta manera, los valores informados quedaron establecidos en $3.150,90 para el servicio directo y $3.553,30 para el servicio con recorrido.

“Informamos a nuestros queridos pasajeros que, a partir del 1/10 rige una actualización en el valor de nuestros servicios”, comunicó la empresa al anunciar el cambio tarifario.

Etacer brinda uno de los servicios de transporte utilizados diariamente para unir Paraná y Santa Fe, atravesando el Túnel Subfluvial.

Temas:

Etacer Paraná Santa Fe boleto Paraná Santa Fe transporte interprovincial Transporte público
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