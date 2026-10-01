Aumentó el boleto entre Paraná y Santa Fe: cuáles son los nuevos valores

La empresa Etacer actualizó desde este 1º de octubre las tarifas del servicio interprovincial que conecta Paraná con Santa Fe. El boleto directo pasó a costar $3.150,90.
La empresa Etacer actualizó desde este jueves 1º de octubre las tarifas del servicio interprovincial entre Paraná y Santa Fe, según informó a través de sus canales oficiales.
Con los nuevos valores, el boleto directo entre ambas capitales pasó a costar $3.150,90, de acuerdo con la información difundida por la firma.
En tanto, para el servicio con recorrido, la tarifa quedó establecida en $3.553,30.
Los nuevos valores desde octubre
La actualización comenzó a regir este 1º de octubre de 2026 y comprende los servicios que presta Etacer en la conexión interprovincial.
De esta manera, los valores informados quedaron establecidos en $3.150,90 para el servicio directo y $3.553,30 para el servicio con recorrido.
“Informamos a nuestros queridos pasajeros que, a partir del 1/10 rige una actualización en el valor de nuestros servicios”, comunicó la empresa al anunciar el cambio tarifario.
Etacer brinda uno de los servicios de transporte utilizados diariamente para unir Paraná y Santa Fe, atravesando el Túnel Subfluvial.