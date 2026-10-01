Aumentó el boleto entre Paraná y Santa Fe: cuáles son los nuevos valores

La empresa Etacer actualizó desde este jueves 1º de octubre las tarifas del servicio interprovincial entre Paraná y Santa Fe, según informó a través de sus canales oficiales.

Con los nuevos valores, el boleto directo entre ambas capitales pasó a costar $3.150,90, de acuerdo con la información difundida por la firma.

En tanto, para el servicio con recorrido, la tarifa quedó establecida en $3.553,30.

Los nuevos valores desde octubre

La actualización comenzó a regir este 1º de octubre de 2026 y comprende los servicios que presta Etacer en la conexión interprovincial.

De esta manera, los valores informados quedaron establecidos en $3.150,90 para el servicio directo y $3.553,30 para el servicio con recorrido.

“Informamos a nuestros queridos pasajeros que, a partir del 1/10 rige una actualización en el valor de nuestros servicios”, comunicó la empresa al anunciar el cambio tarifario.

Etacer brinda uno de los servicios de transporte utilizados diariamente para unir Paraná y Santa Fe, atravesando el Túnel Subfluvial.