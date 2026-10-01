El río Paraná seguirá en ascenso: qué nivel podría alcanzar

El río Paraná mantiene una tendencia ascendente frente a la capital entrerriana, aunque permanece dentro del rango de aguas medias y lejos de los niveles de alerta y evacuación. La altura registrada en el puerto local es de 3,25 metros este jueves y desde Prefectura indicaron a Elonce que el máximo pronosticado podría rondar los 3,90 metros, aunque esta previsión se actualiza periódicamente.

El prefecto principal Pedro Nicolás Vila, jefe de la Prefectura Naval Argentina en Paraná, explicó a Elonce que se mantiene una vigilancia permanente de la evolución del río y descartó, por el momento, situaciones que impliquen riesgo para la población.

“Por el momento estamos en niveles medios, según informa el INA, y se mantiene una observación sobre la evolución de los pronósticos. Al momento no hay evacuados ni personas en riesgo”, señaló Vila.

Qué informó el INA sobre el río Paraná

El Reporte Hidrometeorológico Diario de la Cuenca del Plata del Instituto Nacional del Agua (INA), actualizado el 30 de septiembre, había registrado una altura de 3,22 metros en la estación Paraná, con tendencia ascendente. El organismo ubicó al río en la categoría de aguas medias.

En el apartado denominado “Sistema Paraguay-Iguazú-Paraná”, el INA indicó específicamente que, sobre el sector Santa Fe/Paraná-Rosario, el río presenta un “franco ascenso en aguas medias”, asociado al tránsito ordinario en curso.

Para el corto plazo, el organismo proyectó que continuaría oscilando dentro de las aguas medias, aunque señaló una “probabilidad significativa de tendencia de ascenso hacia el plazo extendido”, también dentro de ese rango.

La perspectiva para la primera década de octubre indicaba una recuperación de los valores medios semanales, con mayor permanencia en aguas medias y registros ubicados en niveles normales o levemente superiores a los habituales para esta época del año.

Podría acercarse a los 3,90 metros

En diálogo con Elonce, Vila indicó que las proyecciones que manejaban las autoridades mostraban que la altura podría continuar aumentando.

“El máximo pronosticado podría rondar los 3,90 metros, pero insisto en que es un pronóstico que se va actualizando”, explicó.

De concretarse ese escenario, el río todavía permanecería 80 centímetros por debajo del nivel de alerta, establecido en 4,70 metros para Paraná.

El prefecto principal recordó los valores que determinan las distintas etapas de seguimiento: “Las alturas críticas comienzan en etapa de alerta a los 4,70 metros y en etapa de evacuación a los 5 metros. A esta hora se registran 3,25 metros en el puerto”.

Los umbrales mencionados por Vila coinciden con los establecidos por el INA para la estación Paraná: 4,70 metros para alerta y 5 metros para evacuación.

Alturas actuales del río

Sin evacuados ni situaciones de alarma

Con la medición informada este jueves, el Paraná se encontraba 1,45 metros por debajo del nivel de alerta y 1,75 metros por debajo del nivel de evacuación.

“Estamos al pendiente de cualquier circunstancia que surja, pero al momento no hay situaciones de alarma”, remarcó Vila.

Asimismo, indicó que Prefectura efectúa una vigilancia sobre los niveles registrados aguas arriba y aguas abajo de Paraná, con el objetivo de seguir la evolución del sistema.

El informe del INA mostraba 4,56 metros en La Paz, 3,27 metros en Santa Fe, 3,43 metros en Victoria y 2,93 metros en Rosario. En todos esos puntos, el organismo clasificaba la situación dentro del rango de aguas medias.

La previsión del río Paraná en la capital entrerriana

Qué sucede aguas arriba del Paraná

El panorama del INA también contemplaba la evolución de las principales áreas que aportan caudal al Paraná. En Yacyretá, la afluencia se encontraba en aguas medias altas y el organismo estimó que podría comenzar un ascenso a partir del 3 de octubre.

Para un horizonte de entre 7 y 15 días, el reporte mencionó la posibilidad de que se registraran puntas en aguas altas, asociadas a las precipitaciones previstas sobre el sector no regulado, la cuenca del río Iguazú y posibles mayores aportes sobre la cuenca propia de Yacyretá.

En el tramo Corrientes-Goya, en tanto, se esperaba inicialmente una estabilización o un leve descenso durante cuatro o cinco días. Posteriormente, entre los 6 y 15 días, el INA consideró probable el tránsito de una onda de crecida, con mayor notoriedad en las secciones superiores. Para las zonas inferiores, entre ellas el tramo hacia Paraná, el informe proyectaba una tendencia ascendente dentro de las aguas medias.

Las lluvias previstas en la Cuenca del Plata

Otro factor bajo seguimiento son las precipitaciones. El INA anticipó para los próximos siete días eventos de lluvia concentrados principalmente sobre el noreste de la Cuenca del Plata.

En particular, esperaba precipitaciones moderadas sobre el sector regulado de la cuenca alta del Paraná, con núcleos abundantes sobre las cuencas de los ríos Paranapanema y Tibagi, mientras que sobre el sector no regulado estimaba lluvias abundantes. También se esperaban acumulados importantes sobre la cuenca del Iguazú y la zona propia de Yacyretá, con mayores probabilidades a partir del 3 de octubre.

Para el Paraná medio, el organismo proyectó precipitaciones leves, con algunos núcleos moderados sobre el tramo comprendido entre Corrientes y La Paz.

El río Uruguay también bajo seguimiento

El informe presentó, en paralelo, un escenario diferente para el sistema del río Uruguay, donde varios sectores se encontraban en aguas medias altas y existían perspectivas de mayores incrementos.

En el tramo medio, el INA observó una tendencia general ascendente. En Paso de los Libres, las alturas permanecían oscilantes en aguas medias altas y con leve tendencia de aumento. Debido a las precipitaciones registradas, el organismo anticipó un ascenso durante los días siguientes y mencionó la posibilidad de una crecida más significativa.

En Salto Grande, la afluencia registraba un repunte en aguas medias y el INA esperaba un “aumento significativo”, con probabilidad de alcanzar caudales propios de aguas altas. A más largo plazo, proyectó un ascenso gradual de la base hacia aguas medias altas.

Los niveles del Uruguay en Entre Ríos

En Concordia, el reporte consigna 8,76 metros, con tendencia ascendente y dentro del rango de aguas medias altas. El nivel de alerta está fijado allí en 11 metros y el de evacuación en 12,50 metros.

En Concepción del Uruguay, la medición era de 3,68 metros, también con tendencia ascendente y en aguas medias altas. Los niveles de alerta y evacuación están establecidos en 5,30 y 6,30 metros, respectivamente.

Por su parte, en Boca Gualeguaychú se registraban 1,98 metros, con una perspectiva de aguas medias a medias altas. Allí, el umbral de alerta es de 2,90 metros y el de evacuación de 3,10 metros.

Para el tramo inferior del Uruguay, el INA proyectó un progresivo aumento hacia aguas medias altas. En el corto plazo esperaba estabilidad con leves oscilaciones, mientras que posteriormente podría observarse un ascenso relacionado con el tránsito de una onda de crecida sobre el embalse de Salto Grande. Elonce.com