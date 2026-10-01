ANSES actualizó el SUAF: cuánto puede ganar una familia para cobrar en octubre

ANSES actualizó los límites de ingresos para acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) desde octubre de 2026. El máximo mensual del grupo familiar quedó en $6.419.726, mientras que el tope individual se estableció en $3.209.863.

Ambas condiciones deben cumplirse para acceder a las prestaciones alcanzadas por esos límites. Si una persona del grupo familiar supera el máximo individual, la familia queda excluida aunque sus ingresos conjuntos no excedan el techo general.

La actualización fue establecida mediante la Resolución 283/2026, publicada el 23 de septiembre en el Boletín Oficial. La norma dispone un incremento del 1,66% en los límites, rangos y montos correspondientes, aplicable a las asignaciones que se perciban o cuyos hechos generadores se produzcan desde octubre.

Cómo se aplica el límite individual

El tope individual funciona como una condición de exclusión independiente del ingreso total del hogar. Por ejemplo, una familia que suma $5.500.000 mensuales no podrá cobrar las asignaciones alcanzadas por ese límite si uno de sus integrantes percibe $3.300.000.

En cambio, si ninguno supera los $3.209.863 y el ingreso conjunto no excede los $6.419.726, puede corresponder el cobro. La aprobación también depende de los demás requisitos de cada prestación y del rango de ingresos aplicable.

Para determinar el Ingreso del Grupo Familiar, ANSES considera distintos conceptos, entre ellos remuneraciones laborales, jubilaciones y pensiones, prestaciones por desempleo y los ingresos contemplados por la normativa para trabajadores independientes y monotributistas.

Cuánto se cobra por hijo y por prenatal

En la escala general de octubre, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Prenatal tienen un monto de $78.304 para grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301. El importe corresponde a cada hijo o a la prestación prenatal, según el caso.

El segundo tramo comprende ingresos desde $1.212.301,01 hasta $1.777.957 y establece un pago de $52.821. Para el tercer rango, entre $1.777.957,01 y $2.052.708, el monto es de $31.949.

En el último tramo, que abarca ingresos desde $2.052.708,01 hasta $6.419.726, la asignación general es de $16.487. Estos valores no deben confundirse con los de la Asignación Universal por Hijo ni con los importes diferenciales previstos para determinadas zonas.

Las reglas para hijo con discapacidad y otras prestaciones

La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad tiene valores generales de $254.943, $180.358 y $113.829, según el rango correspondiente. Esta prestación cuenta con reglas específicas y no está sujeta a los topes generales de ingresos de la misma manera que la asignación por hijo.

La actualización de ANSES también alcanza a prestaciones de pago único, como nacimiento, adopción y matrimonio. El acceso a cada una depende del cumplimiento de sus condiciones y de los límites que correspondan.

La resolución establece que, cuando la aplicación del aumento arroja decimales en los montos, límites o rangos de ingresos, se redondea al entero siguiente. La movilidad de octubre no incluye la Ayuda Escolar Anual ni la Asignación por Maternidad, exceptuadas en el artículo primero de la norma.