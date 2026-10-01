Joven murió tras ingerir una bolsa durante un allanamiento: habría tenido cocaína

Un joven de 19 años murió luego de descompensarse durante un allanamiento policial realizado en una vivienda de Posadas, Misiones. Según la investigación, había ingerido una pequeña bolsa que presuntamente contenía cocaína cuando los efectivos ingresaron al lugar.

El procedimiento se realizó este martes, alrededor de las 6.30, en una vivienda ubicada sobre avenida Comandante Espora. Hasta allí llegaron agentes de la comisaría 3ª, junto con personal de la Dirección de Investigaciones y del Grupo de Intervención Rápida (GIR).

La Policía había arribado al inmueble en el marco de una investigación por robos cometidos en viviendas de la zona. Según la información disponible, el lugar funcionaba como un aguantadero donde se almacenaban y posteriormente comercializaban algunos de los elementos sustraídos.

Se descompensó durante el allanamiento

Los efectivos ingresaron al domicilio tras romper la puerta de acceso y observaron que uno de los jóvenes que se encontraba en el lugar ocultó una pequeña bolsa en su boca.

En un primer momento, los agentes no sospecharon que el envoltorio pudiera contener droga. Sin embargo, pocos minutos después el joven comenzó a descompensarse y expulsó un fragmento de polietileno con restos de una sustancia que podría tratarse de cocaína.

También presentó manchas rojizas que serían de sangre, por lo que los policías decidieron trasladarlo de urgencia en un patrullero hasta el Hospital Escuela Doctor Ramón Madariaga.

Una vez en el nosocomio, los profesionales realizaron maniobras de reanimación durante casi una hora, pero no consiguieron revertir el cuadro y finalmente se constató el fallecimiento.

La víctima fue identificada posteriormente por la Policía de Misiones como Leonel Acosta, de 19 años. Según se indicó desde el centro asistencial, los síntomas eran compatibles con una posible sobredosis.

No obstante, todavía resta establecer de manera fehaciente qué sustancia había dentro de la bolsa que el joven habría ingerido.

Ordenaron una autopsia

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron varios televisores y otros elementos, cuya procedencia quedó bajo investigación.

Tras la muerte, la Justicia dispuso que el cuerpo fuera trasladado a la Morgue Judicial para realizar una autopsia que permita determinar qué sustancia ingirió y establecer la causa del fallecimiento, indica Clarín.

Además, se solicitó a los efectivos policiales un informe detallado sobre lo sucedido desde el ingreso a la propiedad hasta la descompensación del joven. También se ordenó el secuestro de la historia clínica correspondiente a la atención recibida en el hospital.