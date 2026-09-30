Tormentas en Entre Ríos: cuándo regresan las lluvias y qué anticipa el SMN

Las tormentas en Entre Ríos volverían a presentarse durante el sábado 3 de octubre, de acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Antes, el jueves podrían registrarse algunas precipitaciones débiles en distintos sectores de la provincia, mientras que el viernes se presentaría como una jornada de transición, sin lluvias significativas.

En Paraná, el organismo nacional anticipó para este jueves 1 de octubre una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 24 °C. Durante la madrugada y la mañana, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, mientras que desde la tarde las posibilidades descenderán a cero.

El viernes 2 comenzará con registros más bajos: la mínima prevista será de 10 °C y la máxima alcanzará los 23 °C. El cielo tendrá nubosidad variable y solamente hacia la noche aparece una baja probabilidad de precipitaciones, estimada entre el 0% y el 10%.

Las tormentas regresarán durante el sábado

El cambio más significativo se producirá durante el sábado 3. En Paraná, el SMN anticipa tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Además, podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

La temperatura mínima prevista para esa jornada será de 14 °C, mientras que la máxima alcanzará los 24 °C. Hacia la tarde y la noche disminuiría la inestabilidad, aunque la evolución dependerá del desplazamiento del sistema que avanzará sobre la región.

El escenario no estará limitado a la capital entrerriana. Las previsiones también muestran posibilidades de tormentas para La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá durante distintos momentos del sábado.

Qué se espera en el resto de Entre Ríos

Para Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se anticipan posibles chaparrones durante la mañana del sábado y tormentas aisladas hacia la tarde y la noche. En el sur provincial también se espera un incremento de la inestabilidad.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas del Ibicuy podrían producirse algunas lluvias débiles durante las primeras horas del jueves. Sin embargo, los fenómenos más importantes también quedarían concentrados durante el sábado, con tormentas aisladas y chaparrones.

Una situación similar se anticipa para Victoria y Gualeguay: podrían registrarse lluvias aisladas durante las primeras horas del jueves, antes de una mejora transitoria. Las mayores probabilidades de tormentas y chaparrones volverían durante el sábado.

Cómo seguirá después del sábado

Para el domingo 4, las condiciones tenderían a mejorar en Paraná. El SMN anticipa una mínima de 12 °C y una máxima de 23 °C, sin probabilidades significativas de precipitaciones y con cielo entre algo y parcialmente nublado.

El lunes 5 mantendría características similares, con temperaturas de entre 15 °C y 23 °C y sin lluvias previstas. De esta manera, la inestabilidad del sábado sería, de acuerdo con las previsiones actuales, un episodio de corta duración.

Los datos podrán modificarse a medida que se acerque el fin de semana, por lo que será necesario seguir las actualizaciones oficiales, especialmente ante la posibilidad de que aumente la intensidad de las tormentas previstas.