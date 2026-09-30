Nuevo récord de influenza: Argentina acumula casi un millón de casos en 2026

Los casos de enfermedad tipo influenza en Argentina ya rozan el millón en 2026 y muestran un marcado crecimiento en el acumulado de notificaciones. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), se contabilizaron 992.803 casos, el mayor registro informado para este período dentro de la serie analizada desde 2016.

El dato adquiere mayor dimensión al compararlo con la situación informada hace poco más de un mes. En ese momento, el acumulado ya había superado los 790.000 casos y se advertía sobre un récord de notificaciones. Ahora, el registro se aproxima al millón, lo que implica que desde aquel reporte se sumaron alrededor de 200.000 nuevas notificaciones.

El crecimiento del acumulado no significa, sin embargo, que actualmente se esté atravesando el momento de mayor circulación del año. Según Perfil, los reportes oficiales indican que los casos semanales de influenza vienen descendiendo después de los picos alcanzados durante las semanas epidemiológicas 21 y 22. De hecho, para mediados de septiembre el BEN contabilizaba 921.001 casos acumulados de ETI y señalaba que la circulación de virus respiratorios se mantenía dentro de los valores esperados para la época.

Más de 122.000 casos de neumonía

La enfermedad tipo influenza es una definición utilizada para la vigilancia epidemiológica de cuadros caracterizados por fiebre de 38°C o más, tos y dolor de cabeza, que pueden estar acompañados por dolor de garganta, congestión nasal y dolores musculares. Por lo tanto, las notificaciones de ETI no equivalen exclusivamente a casos de influenza confirmados por laboratorio.

Según el último reporte, durante la semana epidemiológica 37 se incorporaron 71.082 notificaciones, llevando el acumulado de 2026 a 992.803. En paralelo, los casos de neumonía alcanzaron los 122.808, con una incidencia acumulada de 263,4 cada 100.000 habitantes.

En cuanto a la bronquiolitis en menores de dos años, se observó un descenso de la curva semanal. El acumulado llegó a 108.433 casos, mientras continúa la vigilancia del virus sincicial respiratorio (VSR), uno de los principales agentes asociados a bronquiolitis y neumonía en bebés.

Vigilancia de los virus respiratorios

Los últimos registros también mostraron circulación de VSR entre pacientes internados con infección respiratoria aguda grave. A su vez, la circulación de SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos, de acuerdo con los reportes epidemiológicos nacionales más recientes.

El comportamiento de la temporada respiratoria de 2026 tuvo además una particularidad: la circulación de influenza se adelantó respecto de los patrones habituales. El Ministerio de Salud ya había advertido durante el invierno sobre ese adelantamiento y sobre el predominio de influenza A(H3N2) dentro de las muestras estudiadas.

Frente a este escenario, las autoridades sanitarias mantienen la recomendación de cumplir con las vacunas contempladas para cada grupo en el Calendario Nacional de Vacunación. Entre las estrategias vigentes se encuentra la inmunización contra el VSR para embarazadas entre las semanas 32 y 36 inclusive, destinada a reducir el riesgo de cuadros graves en los bebés durante sus primeros meses de vida.