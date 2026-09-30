Una receta “milagrosa”: cocinó costeletas al verdeo y reveló los secretos para hacer las mejores en casa

Las costeletas al verdeo con papas rústicas fueron protagonistas en la cocina de La Tarde del Once. Emiliano Núñez Aquino, responsable de marketing de la carnicería La Milagrosa, de Paraná, preparó en vivo una de las propuestas que forman parte de las denominadas “recetas milagrosas” y explicó a Elonce cómo realizarla de manera sencilla en casa.

La iniciativa surgió como una manera de mostrar diferentes alternativas para aprovechar los cortes tradicionales de la carnicería. “Estamos mostrándole a la gente qué puede hacer con lo que compra. Por ahí uno dice: ‘Me compro costeleta, la pongo en la sartén y ya está’. Y no, podemos hacer más cosas y son fáciles”, explicó Núñez Aquino.

En esta oportunidad eligió una preparación con pocos ingredientes y un procedimiento simple. “Vamos a hacer unas costeletas al verdeo con papas rústicas. Uno se asusta con el nombre, pero es recontra sencillo”, aseguró.

La receta de costeletas al verdeo con papas rústicas

Para realizar la preparación se necesitaron dos costeletas, papas, cebolla de verdeo, crema de leche, aceite, sal y pimienta.

El primer paso estuvo centrado en las papas. Núñez Aquino indicó que no era necesario pelarlas: se lavaron, cortaron con cáscara y colocaron en una fuente.

Luego se agregó un poco de aceite, sal y pimienta y se mezclaron todos los ingredientes. “Importante condimentar. Por más de que sean pocos ingredientes, sin esto no queda”, señaló durante la preparación.

Una vez condimentadas, las papas fueron llevadas al horno durante aproximadamente 20 minutos.

Cómo preparar las costeletas al verdeo

Mientras las papas se cocinaban, comenzó la preparación de la carne. El primer secreto fue utilizar una sartén bien caliente para conseguir un buen sellado de las costeletas.

Se colocó un chorrito de aceite y posteriormente la carne. Una vez selladas las costeletas de ambos lados, se incorporó solamente la parte blanca de la cebolla de verdeo, previamente cortada.

Después de sofreír el verdeo durante algunos minutos, se volvió a incorporar la carne y se añadió directamente la crema de leche.

“Cuando hacemos el sellado, la carne queda cruda en el medio. Entonces ahora dejamos que se haga con la crema y la cebolla”, explicó Núñez Aquino.

La preparación permaneció algunos minutos en la sartén hasta completar la cocción y lograr que la crema se integrara con el verdeo y los jugos de la carne.

Finalmente, las costeletas fueron servidas acompañadas por las papas rústicas. Para terminar el plato se utilizó también la parte verde de la cebolla, que había sido reservada.

Las “recetas milagrosas” que surgieron en las redes

Núñez Aquino contó que la propuesta de enseñar recetas nació recientemente como parte de la estrategia de comunicación de La Milagrosa.

“Yo soy amante de la cocina, me gusta cocinar. La idea fue decirle a Juan: ‘Vamos a mostrarle a la gente qué puede hacer con la carne que compra acá’”, recordó.

La Tarde del Once - Programa 30/09/26

La carnicería llevaba 13 años funcionando y, según relató, había comenzado como un emprendimiento familiar de Juan junto a su padre y su hermana.

“Arrancaron tres personas solas y no tenían ni para el día. Empezaron de cero, alquilando cuchillos y heladera”, relató sobre los comienzos del comercio.

Con el paso de los años, el negocio incorporó las redes sociales como una herramienta para acercarse a los clientes. Allí comenzaron a publicar contenido, promociones y, más recientemente, las recetas.

La importancia de mostrar quién está detrás del negocio

Durante la entrevista, el responsable de marketing destacó además la importancia de que los propietarios de los emprendimientos tengan presencia en las redes sociales.

“Es fundamental que la gente vea a la persona que está detrás de la marca, porque es la persona responsable. Que aparezca, dé la cara y genere esa confianza humaniza la marca”, explicó.

Según señaló, realizaron consultas entre los propios clientes para conocer qué aspectos valoraban del comercio. “La gente nos dice que es la calidad y la buena atención. Van personas de distintas partes de la ciudad y nos dicen que lo que más les gusta es eso”, sostuvo.

También destacó el vínculo de la carnicería con el lugar donde nació. “Todo el barrio va ahí. Llevar el nombre de La Milagrosa nos da representatividad porque somos parte del barrio”, afirmó.

Una opción para una cita: “Esto es amor”

La preparación también dio lugar a un momento distendido durante el programa, cuando le preguntaron para qué ocasión elegiría las costeletas al verdeo con papas rústicas.

“Para una buena cita, me parece”, respondió Núñez Aquino.

Tras probar el plato, desde el programa celebraron el resultado y bromearon con que una receta de esas características podía “subir la vara” en una primera cita.

“Esto es amor”, resumieron entre risas mientras terminaban de degustar las costeletas.

La receta quedó así como una alternativa sencilla: papas rústicas al horno y costeletas selladas que terminaron su cocción en una salsa de crema y verdeo.