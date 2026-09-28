De diseñadora a emprendedora: hace impresiones comestibles personalizadas en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La paranaense Ale Marco contó en el programa La Tarde del Once cómo fusionó su profesión con su pasión por la pastelería. Con impresiones comestibles, chocolates y galletitas, lleva siete años desarrollando propuestas personalizadas para diferentes celebraciones.
La historia de Dulce Diseño en Paraná comenzó cuando Ale Marco decidió combinar dos mundos que formaban parte de su vida: el diseño de comunicación visual y la elaboración de productos dulces. La emprendedora visitó el programa La Tarde del Once, conducido por Sol Stettler, donde mostró su trabajo con impresiones comestibles y contó cómo desarrolló el proyecto que lleva adelante desde hace siete años.
Ale se recibió en 2008 como licenciada en Diseño de la Comunicación Visual y, después de convertirse en madre, comenzó a preparar propuestas dulces para cumpleaños infantiles. "Siempre me gustó hacer cosas dulces para los chicos y los cumpleaños. Así se unió lo que es el diseño con lo dulce y ahí arrancamos", relató.
El emprendimiento fue creciendo y encontró un punto de inflexión con la incorporación de las impresiones comestibles. Actualmente trabaja con papel de arroz, que puede aplicarse sobre galletitas y tortas, y con chocotransfer, una técnica mediante la cual una imagen queda transferida directamente sobre el chocolate.
Cómo se personalizan las galletitas
Durante su visita al programa, Ale realizó una demostración sobre una galletita elaborada previamente. Primero aplicó un glaseado de limón sobre la superficie y explicó que debe dejarse secar antes de incorporar la imagen elegida.
Luego utilizó papel de arroz comestible, retiró una de sus capas y colocó gel de brillo para adherir el diseño sobre la galletita. El resultado permite personalizar las piezas con imágenes vinculadas a cumpleaños, bautismos, comuniones, celebraciones o cualquier ocasión particular.
Además de galletitas, Dulce Diseño elabora diferentes productos de chocolate. Entre las alternativas que presentó hubo barritas rellenas con dulce de leche, lingotes, bocaditos con Oreo, chocolates con microcereal, frutos secos, paletas y piezas decoradas con confites.
Diseños pensados para cada historia
Una característica central del emprendimiento es que las propuestas se diseñan según cada destinatario. Los productos pueden utilizarse para una mesa dulce, convertirse en souvenirs o integrarse en cajas especialmente preparadas para regalar.
"Lo importante es recalcar que el diseño es personalizado", explicó Marco. Cuando un cliente todavía no tiene definida la estética, ella misma interviene desde su formación profesional para desarrollar la propuesta. "Me envían un mensaje por WhatsApp o se comunican por Instagram y ahí lo coordinamos", señaló.
También prepara cajas o boxes para ocasiones especiales y pedidos sorpresa. "A mí me encanta el contacto con la gente. Cuando alguien me pide un box, entro en la historia de cada uno: para quién es y cuáles son sus gustos", contó sobre uno de los aspectos que más disfruta de su trabajo.
Siete años de crecimiento
Dulce Diseño también ofrece las impresiones por separado para quienes elaboran sus propios productos. Los clientes pueden adquirir papel de arroz o chocotransfer y utilizarlos posteriormente en sus preparaciones. A eso se suman kits de galletas para decorar.
Al referirse a su experiencia como emprendedora en Paraná, Marco reconoció que los comienzos requieren perseverancia. "Es difícil empezar, pero una vez que te conocen, el boca en boca y las redes sociales ayudan. De a poquito, hay que tener paciencia", expresó.
Después de siete años, aseguró que continúa incorporando conocimientos y remarcó dos aspectos que considera fundamentales para sostener su proyecto: ser consciente del trabajo detrás de cada pedido y utilizar materias primas de buena calidad.