Falleció un joven jockey tras permanecer internado por un grave accidente en la Ruta 18

Ezequiel Blok, el joven que permanecía internado como consecuencia de las graves lesiones que había sufrido en un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional Nº 18, falleció luego de varias semanas de hospitalización. La noticia causó conmoción en San Salvador y numerosas expresiones de pesar dentro del ambiente hípico entrerriano, donde era conocido por su actividad como jockey.

El siniestro vial había ocurrido el sábado 22 de agosto, alrededor de las 7:35, a la altura del kilómetro 217 de la Ruta Nacional Nº 18. Blok conducía un Volkswagen Gol Power que protagonizó una colisión frontal con un camión DAF CF85 perteneciente a la empresa Veloce Logística.

De acuerdo con la información conocida tras el accidente, el automóvil circulaba en dirección norte-sur y era ocupado por tres personas domiciliadas en San Salvador. El transporte de cargas avanzaba en sentido contrario y era conducido por un ciudadano brasileño.

Había quedado atrapado tras el violento impacto

Como consecuencia de la fuerte colisión, Blok había quedado atrapado en el interior del Volkswagen Gol, por lo que fue necesario desplegar un operativo para poder rescatarlo.

En las tareas habían intervenido conjuntamente los Bomberos Voluntarios de San Salvador y General Campos, quienes trabajaron para extraer al conductor del habitáculo del vehículo.

Una vez liberado, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia. Allí se habían diagnosticado lesiones de carácter grave, entre ellas fracturas en el brazo y la pierna izquierdos, por lo que permaneció internado.

Las otras ocupantes habían sufrido lesiones leves

En el Volkswagen Gol también viajaban otras dos personas, ambas mayores de edad. Tras el choque, habían sido trasladadas al Hospital San Miguel de San Salvador para recibir atención médica.

Las dos ocupantes habían sufrido lesiones consideradas leves, mientras que el conductor del camión había resultado ileso.

A raíz de las consecuencias del fuerte impacto, Blok continuó hospitalizado durante varias semanas. Finalmente, se confirmó su fallecimiento, noticia que rápidamente generó muestras de dolor y acompañamiento hacia sus familiares y allegados.

Pesar en el ambiente del turf

La muerte de Ezequiel Blok tuvo una fuerte repercusión en el ambiente hípico entrerriano, ámbito en el que el joven era conocido por su actividad como jockey y su vínculo con los caballos y las carreras.

Tras conocerse su fallecimiento, diferentes espacios y personas relacionadas con el turf expresaron sus condolencias a través de las redes sociales y acompañaron a familiares, amigos y compañeros en este momento de dolor.

Los mensajes recordaron especialmente su pasión por la actividad hípica, a la que había estado ligado desde joven. Su fallecimiento provocó así una profunda conmoción tanto entre quienes compartieron con él las carreras de caballos como en la comunidad de San Salvador.

Fuente: Mercurio Noticias